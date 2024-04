Sensacja. To ma być nowy trener Liverpoolu. Jeden warunek

Ostatnie tygodnie nie są zbyt dobre dla zespołu Juergena Kloppa. Po bolesnej porażce w ćwierćfinale Pucharu Anglii z Manchesterem United nie może on odnaleźć formy i spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Potwierdzeniem tego był przegrany ćwierćfinał LE z Atalantą (0:3) na Anfield Road, a następnie dotkliwe wpadki z Crystal Palace (0:1) oraz Evertonem (0:2). Właśnie one mogą sprawić, że Niemiec zakończy sezon tylko ze zwycięstwem w Pucharze Ligi Angielskiej.

Klopp ogłosił w styczniu, że mimo obowiązującego jeszcze przez dwa lata kontraktu, po dziewięciu latach pracy opuszcza Liverpool. Zagraniczne media szybko wytypowały zatem dwóch głównych kandydatów do objęcia posady, a zostali nimi: Xabi Alonso z Bayeru Leverkusen oraz Ruben Amorim ze Sportingu CP. Wszystko wskazuje jednak na to, że żaden z nich nie dołączy do angielskiego klubu, bo ostatnio mówi się tylko o jednym nazwisku.

Niedawno pisaliśmy, że nowym trenerem Liverpoolu ma zostać Arne Slot z Feyenoordu Rotterdam. Stacja Sky Sports przekazała nawet, że "spełnia on wszystkie kluczowe kryteria dotyczące tego stanowiska", a Fabrizio Romano dodał, że kontakty pomiędzy stronami są bardzo pozytywne. Nowe informacje w tej sprawie podał za to w czwartek dziennik "Daily Mail". "Sytuacja rozwija się szybko, dlatego rozmowy mogą zakończyć się jeszcze przed weekendem" - czytamy.

Zaznaczono, że władze klubu skontaktowały się w środę z mistrzem Holandii, aby zaproponować pierwszą ofertę za szkoleniowca. Ten nie ma w umowie klauzuli odstępnego, dlatego drużyny muszą dojść do porozumienia, aby sfinalizować transfer. Rzekomo Liverpool będzie musiał zapłacić za niego 10 mln funtów, a ponadto wiemy już, że Slot będzie chciał zabrać ze sobą kilku pracowników, w tym asystenta Sipke Hulshoffa.

Po 34. kolejkach Premier League Liverpool zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 74 pkt. Do liderującego Arsenalu traci trzy punkty, natomiast nad trzecim Manchesterem City ma punkt przewagi. Piłkarze Pepa Guardioli mają jednak dwa spotkania zaległe, więc po ich rozegraniu sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej.