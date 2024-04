Niewiarygodne, co zrobili żonie gwiazdy Arsenalu. To się w głowie nie mieści

Declan Rice błyszczy w Arsenalu. W ostatnich tygodniach nie może jednak w pełni skupić się na rywalizacji sportowej. Ma to związek z jego partnerką Lauren Fryer. Jak donosi "The Sun", kobieta padła ofiarą internetowych trolli. Ci obrażali ją publicznie w sieci, czego 25-latka w końcu nie wytrzymała. Podjęła radykalne kroki w sprawie, by zamknąć usta hejterom. Co dokładnie zrobiła kobieta?

3 Screen z Paul Childs / REUTERS i https://www.youtube.com/shorts/xDZYnvsSGUw Otwórz galerię Na Gazeta.pl