Media: To on będzie następcą Kloppa w Liverpoolu. Sensacyjny wybór

Juergen Klopp po zakończeniu sezonu odejdzie z Liverpoolu. Przez długi czas spekulowało się, że jego następcą zostanie Xabi Alonso. Ten zdecydował się zostać w Bayerze Leverkusen, ale rozpatrywani są również inni kandydaci. Poszukiwania nowego trenera mogą mieć sensacyjny finał.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z Michałem Probierzem po mistrzostwach Europy? Mamy głos z PZPN-u

Liverpool znalazł nowego trenera? "Jest zdeterminowany"

Wiele mówiło się o zatrudnieniu Rubena Amorima, bardzo dobrze radzącego sobie w lizbońskim Sportingu. Ostatnio Portugalczyk udał się do Anglii na negocjacje, tyle że nie z Liverpoolem, który w tej sytuacji może skupić się na zupełnie innym szkoleniowcu.

Według informacji brytyjskiej stacji Sky Sports na faworyta do objęcia angielskiego giganta wyrasta Arne Slot, szkoleniowiec Feyenoordu Rotterdam. "Spełnia wszystkie kluczowe kryteria dotyczące tego stanowiska" - czytamy na portalu nadawcy. Na razie "nie jest to przesądzone", a może być tym trudniejsze, że Feyenoord "jest zdeterminowany, aby zatrzymać" Slota (ma kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 r.). Ponadto "zainteresowanie (trenerem - red.) wyrażają także inne czołowe kluby, a Liverpool nadal prowadzi rozmowy na temat kilku opcji". Mimo wszystko 45-latek jest "mocnym kandydatem" do objęcia 19-krotnych mistrzów Anglii.

To dlatego Arne Slot ma zostać trenerem Liverpoolu

Argument przemawiające za Holendrem to prezentowany przez jego drużyny "agresywny styl gry", a także to, że mając mniejszy budżet niż najwięksi rywale, osiąga sukcesy, gdyż potrafi rozwijać poszczególnych piłkarzy oraz cały zespół. W dodatku preferowane przez niego formacje (4-2-3-1 lub 4-4-3) pasują do tego, jakich piłkarzy ma Liverpool - udałoby się zatem uniknąć rewolucji kadrowej.

Zdaniem Sky Sports poza Slotem czy wspomnianym wcześniej Amorimem Liverpool rozważa kandydaturę Roberto De Zerbiego z Brighton. Spekuluje się również o zainteresowaniu Paulo Fonsecą, któremu latem wygaśnie kontrakt z Lille.

Arne Slot prowadzi Feyenoord Rotterdam od lipca 2021 r. W poprzednim sezonie, mając w składzie Sebastiana Szymańskiego, poprowadził drużynę do mistrzostwa Holandii. A kilka dni temu sięgnął z nią po krajowy puchar.