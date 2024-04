Media: Trzęsienie ziemi w angielskim gigancie. Jest decyzja ws. trenera

W maju minie już 11 lat od ostatniego mistrzostwa Anglii w wykonaniu Manchesteru United. Kibice mają nadzieję, że wkrótce na Old Trafford powrócą lepsze czasy. Wiele wskazuje na to, że stanie się tak dopiero wtedy, kiedy klub opuści Erik ten Hag. Trwający sezon obnażył holenderskiego menedżera. Chris Sutton uważa, że nic go nie uratuje. - To koniec, nie ma powrotu - przyznał cytowany przez BBC Sport.

