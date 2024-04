Nie uwierzycie, po kogo ruszają Saudyjczycy. Absolutnie szalony plan

Cristiano Ronaldo raczej nie zdobędzie w tym roku mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. Choć Portugalczyk wciąż prezentuje bardzo wysoką formę i strzelił aż 29 goli w lidze, jego Al-Nassr zajmuje dopiero drugie miejsce w tabeli. Sześć kolejek przed końcem ma dziewięć punktów straty do liderującego Al-Hilal, które w dodatku rozegrało jeden mecz mniej. Klub przepadł także w Azjatyckiej Lidze Mistrzów i Superpucharze Arabii Saudyjskiej. Musi zatem myśleć o kolejnym sezonie. Dlatego też jego działacze szykują absolutny hit transferowy.

Absolutny hit! Saudyjczycy rozbiją bank. Chcą wielkiego Kevina De Bruyne

Już w lutym "The Times" informował, że na celowniku Al-Nassr znalazł się pomocnik Manchesteru City Kevin De Bruyne. Zaznaczał jednak, że mistrzowie Anglii nie zamierzają go sprzedawać. Okazuje się jednak, że Saudyjczycy nie zamierzają z niego zrezygnować i już niedługo powinni ruszyć do negocjacji. "Al-Nassr pozostaje zainteresowany Kevinem De Bruyne. Saudyjski negocjator wraz z przedstawicielami klubu skontaktuje się ponownie z belgijskim zawodnikiem w nadchodzących tygodniach. Nie można wykluczyć, że jeszcze przed czerwcem do wyścigu o Kevina zdecydują się włączyć inne saudyjskie zespoły" - poinformował w serwisie X włoski dziennikarz Rudy Galetti.

Transfer De Bruyne dziś wydaje się zdecydowanie bardziej prawdopodobny. Pomocnik pod koniec czerwca skończy 33 lata, a obecny sezon w dużej mierze stracił z powodu kontuzji. Rozegrał tylko 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach, strzelił pięć goli, ale za to miał aż 14 asyst. Jego kontrakt z Manchesterem City wygasa za rok, jest więc to ostatni moment, w którym klub mógłby zarobić na nim ogromne pieniądze. Zdaniem portalu footballtransfers.com, latem mają posypać się za niego oferty przekraczające 100 mln euro.

Na podobny krok rok wcześniej zdecydowali się dwaj byli koledzy Belga z Manchesteru City - Aymeric Laporte i Riyadh Mahrez. Pierwszy dołączył do Al-Nassr, a drugi do Al-Ahli. Poza tym De Bruyne wygrał w zespole Pepa Guardioli niemal wszystko, co było do wygrania. Wizja kosmicznych zarobków w Arabii Saudyjskiej i tworzenia zabójczego duetu z Cristiano Ronaldo może być więc dla niego bardzo kusząca.