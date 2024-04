Media: Sensacyjny zwrot ws. trenerskiego geniusza. Jednak nie zastąpi Kloppa

Ruben Amorim to jeden z najzdolniejszych trenerów młodego pokolenia. 39-letni Portugalczyk już piąty sezon prowadzi jeden z największych klubów w ojczyźnie - Sporting Lizbona. Na swoim koncie ma już mistrzostwo Portugalii, trzy Puchary Ligi Portugalskiej oraz jeden Superpuchar Portugalii. Co więcej, lada moment jego dorobek może się powiększyć o kolejne mistrzostwo kraju, gdyż po niedzielnej wygranej z Vitorią Guimaraes 3:0 Sporting na cztery kolejki przed końcem sezonu miał już 10 punktów przewagi nad drugą Benficą, choć rywale swój mecz rozgrywali dopiero w poniedziałek.

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki o młodych zawodnikach w kadrze: Znają swoje miejsce w szeregu

West Ham United przechwyci Liverpoolowi trenera? Ruben Amorim w drodze do Londynu

Ruben Amorim przez długi czas był łączony z Liverpoolem i nazywany głównym kandydatem do zastąpienia latem na Anfield Road Juergena Kloppa. Według doniesień prasowych trzeba za niego zapłacić Sportingowi od 10 do 15 milionów euro, a choć Portugalczycy chcieliby 39-latka zatrzymać w Lizbonie na dłużej, to portugalscy dziennikarze informują, że nie ma na to najmniejszych szans.

Wiele wskazuje na to, że Amorim faktycznie wyląduje w Premier League. W poniedziałek jednak doszło do poważnego zwrotu w tej sprawie. David Ornstein z "The Athletic" poinformował, że bardzo mocno do gry o Portugalczyka włączył się West Ham United. To właśnie "Młoty", szukając następcy Davida Moyesa, miały wystosować bardzo poważną ofertę czternastokrotnemu reprezentantowi Portugalii. Później te doniesienia potwierdził także Fabrizio Romano.

I faktycznie wiele wskazuje na to, że West Ham może wykorzystać niezdecydowanie i brak konkretów ze strony Liverpoolu. W poniedziałek także Ruben Amorim wraz z agentem został złapany na lotnisku, gdy wsiadał do prywatnego samolotu do Londynu. Według informacji CNN Portugal był to samolot przygotowany Portugalczykowi przez władze klubu z Londynu.

Co ważne, pomiędzy Amorimem a West Hamem nie ma jeszcze żadnego porozumienia, a korzystając z kilku dni wolnego, danych swojemu zespołowi, portugalski trener zdecydował się polecieć na rozmowy z "Młotami".

Portugalski dziennikarz Pedro Sepulveda dodał, że być może delegacja z Portugalii wykorzysta wizytę w Wielkiej Brytanii, by spotkać się także z działaczami Liverpoolu, ale póki co ta informacja nie została potwierdzona.

West Ham United szuka trenera, który latem mógłby zastąpić po przeciętnym sezonie Davida Moyesa. Po odpadnięciu w ćwierćfinale Ligi Europy z Bayerem Leverkusen "Młoty" skompromitowały się w niedzielę, przegrywając aż 2:5 z Crystal Palace. Choć West Ham zajmuje w tabeli Premier League ósme miejsce, to ma o kilka meczów rozegranych więcej niż znajdujące się za nim zespoły Chelsea, Brighton & Hove Albion oraz Wolverhampton Wanderers i wszystko wskazuje, że w przyszłym sezonie zabraknie go w europejskich pucharach.