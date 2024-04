Co on wymyślił?! Karygodny błąd Matty'ego Casha [WIDEO]

Matty Cash po niemal miesięcznej przerwie wrócił do gry w Premier League. Niestety powrotu nie zaliczył do udanych. Już na początku meczu popełnił koszmarny błąd i we własnym polu karnym wyciął wślizgiem jednego z rywali. Po chwili oglądał, jak jego Aston Villa traci bramkę z rzutu karnego. Na szczęście na wysokości zadania tym razem stanęli koledzy reprezentant Polski.

