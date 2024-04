Pep Guardiola też może odejść z City! Jest naziwsko następcy

Pep Guardiola może nie przedłużyć kontraktu z Manchesterem City, wygasającego z końcem przyszłego sezonu - informuje portal relevo.com. To oznacza, że klub z Etihad Stadium powoli zaczyna przygotowywać się do ery "post-Guardiola". Wspomniane źródło wskazuje też kandydata, który może zająć miejsce Guardioli. Jego zespół jest rewelacją w jednej z czołowych europejskich lig. "Jest podobny do Pepa nie tylko pod względem taktyki" - czytamy.

