Niebywałe. Znaleziono następcę Kloppa. Jest krok od wyrzucenia Liverpoolu z LE

- Wraz z końcem sezonu odejdę z klubu. [...] Podjąłem tę decyzję w przekonaniu, że była jedyną słuszną. Czuję, że kończy mi się energia do pracy. Wiedziałem o tym od dłuższego czasu, że będę musiał tę decyzję ogłosić. Po tych wszystkich latach, które razem spędziliśmy i przez które razem przeszliśmy, szacunek i miłość do was urosły. Dlatego jestem wam winien prawdę i ten powód to jest prawda - ogłosił pod koniec stycznia Juergen Klopp. Tym samym po dziewięciu latach przestanie być trenerem Liverpoolu.

Z Liverpoolem od tamtego czasu łączonych jest wielu trenerów, ale ciągle nie wiadomo kto ostatecznie zastąpi na Anfield Juergena Kloppa. W ostatnich tygodniach na sile przybrała kandydatura Rubena Amorima, który obecnie prowadzi Sporting. Portugalski szkoleniowiec miał już nawet porozumieć się z Liverpoolem w sprawie kontraktu, ale ciągle pozostaje kwestia jego odejścia z lizbońskiego klubu. Od ubiegłego tygodnia nic w tej sprawie nie ruszyło do przodu.

Trener Atalanty skomentował plotki łączące go z Liverpoolem

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia sugerujące, że Kloppa zastąpiłby Gian Pero Gaspierini. Włoski szkoleniowiec od ośmiu lat prowadzi Atalantę, którą doprowadził m.in. do dwóch finałów Pucharu Włoch oraz ćwierćfinału Ligi Mistrzów w sezonie 2019/2020. Z kolei przed tygodniem prowadzona przez niego Atalanta wygrała 3:0 na wyjeździe z Liverpoolem w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Europy.

- Oczywiście jestem zadowolony, że łączy się mnie z pracą w Liverpoolu i zastąpieniem Kloppa. Jednak skupiam się tylko na meczu - powiedział Gasperini na konferencji prasowej przed rewanżowym meczem z "The Reds". - Nie możemy rozpraszać się tego typu doniesieniami. Musimy skupić się na nadchodzących meczach - dodał.

Liverpool w tym sezonie wygrał Puchar Ligi Angielskiej, a w czwartkowy wieczór będzie starał dokonać się piłkarskiego cudu, żeby odwrócić w Bergamo wynik dwumeczu. Do tego drużyna Juergena Kloppa w Premier League ciągli walczy o mistrzostwo. Na sześć kolejek przed końcem sezonu "The Reds" zajmują trzecie miejsce (71 pkt) i tracą dwa punkty do pierwszego Manchesteru City.