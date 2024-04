Ta sytuacja mówi wszystko, co się dzieje w Chelsea. Nie do wiary [WIDEO]

Chelsea nie dała szans Evertonowi i w poniedziałkowym meczu Premier League rozbiła go aż 6:0. Absolutnym bohaterem był Cole Palmer, który zdobył cztery bramki. W ten sposób ustanowił rekord klubu, a także dogonił Erlinga Haalanda w ligowej klasyfikacji strzelców. Mimo to londyńczycy nie mogą być do końca zadowoleni, a to za sprawą tego, co wydarzyło się przed rzutem karnym Palmera. Zrobiło się naprawdę gorąco.

