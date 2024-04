Sensacyjne wiadomości ws. przyszłości Kloppa. Niemcy są przekonani. To może być absolutny hit!

Juergen Klopp został trenerem Liverpoolu nieco ponad trzy miesiące po rozstaniu z Borussią Dortmund. Od października 2015 roku udało mu się przywrócić drużynie dawny blask, a jego tercet napastników Sadio Mane - Roberto Firmino - Mohamed Salah siał postrach w całej Europie. Przez blisko dziewięć lat na Anfield Road udało mu się zdobyć: mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej oraz Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA i Klubowe Mistrzostwo Świata. Dwukrotnie został również nagradzany tytułem Trenera Roku.

Niemcy ogłaszają możliwy scenariusz ws. Kloppa. Zaskakujący zwrot

Kiedy pod koniec stycznia ogłosił, że z końcem sezonu żegna się z zespołem, w sieci zawrzało. Zaskoczył wszystkich, gdyż jego kontrakt obowiązuje przecież jeszcze dwa lata. Mimo to hiszpańskie media błyskawicznie podały, że Niemiec jest marzeniem prezydenta FC Barcelony Joana Laporty i zrobi on wszystko, aby ściągnąć go na Camp Nou.

Jak się okazuje, przyszłość 56-latka może być zupełnie inna. Dziennikarz Christian Falk poinformował, że jeśli obecny selekcjoner reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann odrzuci propozycję przedłużenia kontraktu, to władze federacji ruszą w 2025 roku właśnie po Kloppa. Miałby on czas, aby przez rok przyuczyć się do pracy z kadrą i przystąpić z nią do el. MŚ 2026. Tymczasowym selekcjonerem zostałby za to obecny asystent selekcjonera Sandro Wagner.

Wszystko wskazuje na to, że Nagelsmann wróci do Bayernu, co sugerują również niemieckie media. Nie chce on dłużej pracować z kadrą i niezależnie od wyniku na Euro 2024, pragnie wrócić do codziennej pracy na treningach. Zwolennikami jego powrotu do Monachium mają być dyrektor generalny Jan-Christian Dreesen oraz kierownik drużyny Max Eberl.

Falk zaznacza, że Wagner może mieć przed sobą trudny wybór, gdyż 36-latek wciąż widzi go w sztabie, natomiast z drugiej strony szansa na zostanie selekcjonerem reprezentacji Niemiec może trafić się tylko raz w życiu.

Nie tak dawno portugalski dziennikarz Pedro Sepulveda zdradził za to, kto zostanie następcą Kloppa w Liverpoolu. Jego zdaniem głównym faworytem jest Ruben Amorim ze Sportingu CP. - Warunki finansowe są już prawie uzgodnione - oznajmił.

Po 31. kolejkach Premier League Liverpool zajmuje pozycję wicelidera tabeli z dorobkiem 71 pkt. Liderem jest Arsenal (71 pkt), a trzecie miejsce zajmuje Manchester City (70 pkt). Do końca sezonu pozostało siedem meczów, a najbliższe piłkarze Kloppa rozegrają w niedzielę 14 kwietnia, kiedy zmierzą się u siebie z Crystal Palace.