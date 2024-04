Znany dziennikarz ogłasza. Oto nowy trener Liverpoolu. Hit

56-letni Juergen Klopp po zakończeniu tego sezonu po prawie dziewięciu latach pracy, przestanie być trenerem Liverpoolu. W ostatnim swoim sezonie niemiecki szkoleniowiec ma szansę na trzy trofea. Wygrał już League Cup, w finale po rzutach karnych pokonując Chelsea. Może też jeszcze triumfować w Premier League oraz w Lidze Europy. - Kocham absolutnie wszystko w tym klubie, kocham wszystko w mieście, kocham wszystko w naszych kibicach, kocham drużynę, kocham pracowników. Kocham wszystko. Ale to, że mimo wszystko podejmuję tę decyzję, pokazuje, że to droga, którą muszę iść - powiedział Niemiec pod koniec stycznia tego roku, gdy ogłaszał odejście.

REKLAMA

Zobacz wideo

Oto nowy trener Liverpoolu. "Fani liczący na klona Kloppa, będą rozczarowani"

Od początku faworytem do zastąpienia Kloppa był Xabi Alonso, trener największej rewelacji tego sezonu - Bayeru Leverkusen. Drużyna Hiszpana również ma szanse na trzy trofea. Bayer Leverkusen nie przegrał w tym sezonie meczu, jest liderem Bundesligi, jest o włos od pierwszego w historii mistrzostwa Niemiec, a w dodatku zagra w finale krajowego pucharu i ćwierćfinale Ligi Europy. Alonso ogłosił jednak, że zostanie w przyszłym sezonie w Bayerze Leverkusen.

Od kilku tygodni zagraniczne media informują jednak, że najprawdopodobniej następcą Kloppa będzie Ruben Amorim, obecny trener Sportingu CP.

Teraz informacje w tej sprawie zabrał ceniony portugalski dziennikarz Pedro Sepulveda. To on jako jeden z pierwszych informował m.in. o transferach Darvina Nuneza czy Luisa Diaza do Liverpoolu.

- Liverpool oferuje Rubenowi Amorimowi kontrakt na kolejne trzy sezony. Warunki finansowe są już prawie uzgodnione. Negocjacje w sprawie tego, czy Amorim zostanie kolejnym menadżerem Liverpoolu, pozostają pozytywne - napisał Sepulveda na Twitterze.

Angielskie media też piszą o tym, że Amorim będzie trenerem Liverpoolu. - Jaki naprawdę jest kandydat nr 1 Liverpoolu na miejsce Juergena Kloppa? Mail Sport odwiedza Lizbonę [podczas derbów z Benfiką, wygranych 2:1 - red.], aby sprawdzić, jak bardzo podobny do Mourinho jest Ruben Amorim... i jak jest „związany" z formacją rzadko widywaną na Anfield - to tytuł artykułu w "Daily Mail".

- Obserwowanie go z bliska podczas derbów Lizbony otwierało oczy. Fani Liverpoolu, którzy liczyli na klona Juergena Kloppa, będą rozczarowani. W każdym razie zyskają menadżera bardziej podobnego do Pepa Guardioli – przynajmniej w jego manierach. Amorim chodził tam i z powrotem jak lew czekający na czas karmienia i przykucnął, gdy nie mógł już znieść niepokoju związanego z derbami. Od czasu do czasu podskakiwał i dawał rozkazy do swoich gwiazd, a niektórzy byli wzywani na bok na rozmowy. Pomimo swojego energicznego stylu rzadko tracił panowanie nad sobą - dodaje "Daily Mail".

Dziennikarze dodają, że przed meczem z Benficą często był pytany, czy w nowym sezonie zostanie trenerem Liverpoolu. - Był bombardowany pytaniami na temat Liverpoolu. „Nie mogę zagwarantować, że pozostanę w Sportingu" i „Nie będę już więcej mówił o mojej przyszłości" – to były jego dwie główne odpowiedzi - dodają angielscy dziennikarze.

Piszą też, że jego ulubioną formacją jest 1-3-4-3. Podają też optymalny skład Liverpoolu pod jego wodzą i w takim ustawieniu: Alisson - Konate, Van Dijk, Gomez - Alexander-Arnold, Szoboszlai, Mac Allister, Robertson - Salah, Nunez i Jota.

39-letni szkoleniowiec pracuje w klubie od marca 2020 r. i w sezonie 2020/21 dał klubowi pierwsze od 19 lat mistrzostwo Portugalii. W tych samych rozgrywkach Amorim wygrał krajowy puchar, w którym triumfował też rok później.

Według krajowego rankingu UEFA liga portugalska to obecnie siódma najsilniejsza liga Europy. W tym sezonie Sporting jest jej liderem z 71 punktami. Ma cztery punkty więcej od Benfiki i jeden rozegrany mecz więcej.