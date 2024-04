Atak nożownika pod stadionem Premier League. Nie żyje mężczyzna

W tym sezonie Tottenham walczy przede wszystkim o zajęcie czwartego miejsca w Premier League, które gwarantuje udział w Lidze Mistrzów. Do końca pozostało sześć kolejek, przez co obecnie każde punkty są na wagę złota. W niedzielę o godz. 19:00 polskiego czasu drużyna prowadzona przez Ange Postecoglou zagrała u siebie z Nottingham Forest.

Morderstwo pod stadionem Tottenhamu. Policja szuka sprawcy

Tego dnia wczesnym porankiem, kilkanaście minut przed godz. 6:00, dokonano makabrycznego odkrycia. W okolicach stadionu klubu z północnego Londynu odnaleziono ciało nieprzytomnego mężczyzny. Ofiara doznała licznych, kłutych obrażeń wykonanych ostrym narzędziem. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się policja i pogotowie. Ratownicy medyczni próbowali jeszcze uratować mężczyznę, jednak było już za późno.

O sprawie szybko dowiedział się klub, który wystosował oświadczenie przed meczem z Nottingham Forest. "W związku z incydentem, w wyniku którego straciła życie jedna osoba, robimy wszystko, aby uwzględnić toczące się dochodzenie policyjne, które ma ogromne znaczenie. Dzisiejsze spotkanie Premier League z Nottingham Forest odbywa się zgodnie z planem, jednakże całe Northumberland Park Road i Vicarage Road, a także północny kraniec Worcester Avenue pozostaną zamknięte przez cały czas" - napisano.

"Będziemy informować kibiców, kiedy tylko będzie to możliwe, i prosimy fanów o cierpliwość i zapewnienie dodatkowego czasu na podróż. Myślami jesteśmy z rodziną ofiary i wszystkimi osobami dotkniętymi tą sytuacją" - dodał Tottenham. Obecnie policja nadal poszukuje sprawcy, który wczesnym porankiem 7 kwietnia zamordował mężczyznę.

"Mogę zapewnić miejscową ludność, że wyspecjalizowani detektywi prowadzą dochodzenie i dołożą wszelkich starań, aby ustalić, co się stało oraz zidentyfikować i aresztować osoby odpowiedzialne za to zdarzenie" - deklaruje główny inspektor policji Stephen Johnston-Keay, cytowany przez "The Sun".

Ostatecznie spotkanie doszło do skutku. Gospodarze wygrali 3:1 dzięki bramkom Micky'ego van de Vena, Pedro Porro oraz samobójczemu trafieniu Murillo.