Tak kibice Liverpoolu żegnają Juergena Kloppa. Jest też nazwisko następcy

Już ponad dwa miesiące minęły od oświadczenia Juergena Kloppa, który podjął szokującą decyzję o opuszczeniu Liverpoolu po zakończeniu obecnego sezonu. - Czuję, że kończy mi się energia do pracy. Wiedziałem o tym od dłuższego czasu, że będę musiał tę decyzję ogłosić. Po tych wszystkich latach, które razem spędziliśmy i przez które razem przeszliśmy, szacunek i miłość do was urosły. Dlatego jestem wam winien prawdę i ten powód to jest prawda - powiedział Niemiec w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych klubu.

Juergen Klopp został trenerem Liverpoolu w październiku 2015 roku. Od samego początku zamienił wątpiących w wierzących. Z klubem zdobył mistrzostwo Anglii (2022 rok), Puchar Anglii (2022 rok), Puchar Ligi Angielskiej (2022 rok i 2024 rok), Superpuchar Europy (2019 rok). W 2019 roku niemiecki szkoleniowiec doprowadził Liverpool do triumfu w Lidze Mistrzów, a w jej finałach zagrał też w 2018 roku i 2022 roku. W 2016 roku zagrał również w finale Ligi Europy.

Kibice Liverpoolu kochają Juergena Kloppa. Oto dowód

Przez lata wypracował sobie ogromną sympatię kibiców. Dowodem z pewnością jest mural z podobizną Kloppa, który powstał niedawno na Slatter Street w Liverpoolu. Fani po raz kolejny chcieli w ten sposób wyrazić hołd jednemu z najlepszych trenerów w ich historii. Malowidło zostało wykonane przez artystę, Johna Culshawa. Na dziele znajduje się logo oraz kufel piwa koncernu Erdinger Weissbrau. Piwo tej firmy nie jest przypadkowe, bowiem Klopp jest jej ambasadorem.

Po swoim odejściu Klopp zostawi drużynę w dobrym stanie. Liverpool świetnie spisuje się w bieżącej kampanii. Ekipa z czerwonej części Merseyside walczy o mistrzostwo Anglii z Arsenalem oraz Manchesterem City. Obecnie zajmuje pierwszą lokatę i ma dwa punkty przewagi nad zespołem z Londynu. Ponadto, wciąż rywalizuje w rozgrywkach Ligi Europy UEFA. I choć na ten moment nie wiadomo, kto zostanie nowym szkoleniowcem Liverpoolu, to jedno jest pewne. Następca Kloppa otrzyma gotową i dość młodą drużynę. Będzie również zadowolony z funkcjonowania Akademii, w której jest wielu dobrze prosperujących graczy takich, jak między innymi: Bobby Clark, James McConnell czy Kaide Gordon.