Alonso już zdecydował. Czas na drugiego najbardziej pożądanego trenera świata

Brighton przegrało 1:2 z Liverpoolem w meczu 30. kolejki Premier League po golach Luisa Diaza oraz Mohameda Salaha, ale prowadziło od drugiej minuty po trafieniu Danny'ego Welbecka. W podstawowym składzie Brighton wyszedł Jakub Moder, który zagrał 83 minuty. Polak otrzymał jednak przeróżne noty od brytyjskich mediów. "Bardzo solidny. Nie popełnił żadnych błędów i brał udział w kilku dobrych akcjach Brighton. Świetnie, że dostał więcej minut od trenera" - czytamy w artykule. Szanse na to, że Brighton zagra w przyszłym sezonie w europejskich pucharach, nadal wydają się duże.

Obecnie Brighton zajmuje dziewiąte miejsce z 42 punktami i traci 17 do Aston Villi, która zajmuje czwarte miejsce, gwarantujące udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Czy w przyszłym sezonie trenerem Brighton nadal będzie Roberto De Zerbi? Włoch objął drużynę we wrześniu 2022 r. i osiągnął średnią 1,60 pkt po 80 meczach.

Moder będzie miał nowego trenera? Jasna deklaracja De Zerbiego. "Nie muszę"

Kontrakt De Zerbiego z Brighton jest ważny do czerwca 2026 r. Włoski szkoleniowiec cieszy się jednak ogromnym zainteresowaniem. Do tej pory media łączyły go z objęciem posady w Barcelonie, Liverpoolu, Bayernie Monachium czy Manchesterze United. Czy przyszłość De Zerbiego może być nadal związana z Brighton? - Zamierzam porozmawiać z prezesem Tonym Bloomem o planach na kolejny sezon. Potem podejmę decyzję. Chcę utrzymać swoje ambicje - powiedział.

- Aby pracować w Brighton w kolejnym sezonie, nie muszę przedłużać kontraktu. Na razie zakończyliśmy dyskusję na temat umowy, ale nie dlatego, że już zdecydowałem. Tutaj wciąż wszystko jest otwarte - dodał De Zerbi. Warto dodać, że w kontrakcie Włocha z Brighton widnieje klauzula wykupu poniżej 15 mln euro.

Zdaniem Jamiego Carraghera De Zerbi może opuścić klub z końcem sezonu. - Wygląda to tak, że De Zerbi toruje sobie drogę do opuszczenia klubu po zakończeniu sezonu. Wygląda na to, że chce latem trafić do Liverpoolu albo innego klubu. Jestem pewien, że jest brany pod uwagę w Liverpoolu, ale nie wiem, czy jest na szczycie listy życzeń - mówił były piłkarz Liverpoolu na antenie Sky Sports.

Do tej pory Moder zagrał dwanaście meczów w Brighton, odkąd trenerem tego zespołu jest właśnie De Zerbi. Łącznie spędził 416 minut na murawie i zagrał cztery mecze w podstawowym składzie. Poza meczem z Liverpoolem Moder zagrał od początku przeciwko Nottingham Forest (1:0), Stoke City (4:2) oraz Wolverhampton Wanderers (0:1). Kontrakt Modera z Brighton wygasa w czerwcu 2025 r., ale mają już trwać rozmowy nt. jego przedłużenia.

"Mimo że trenersko De Zerbi jest jeszcze gołowąsem, we Włoszech już uznają go za rewolucjonistę, a media piszą, że zaszczepił w Brighton ducha Michaela Jordana. Swoim profilem Moder pasuje pod założenia taktyczne De Zerbiego, który chce zachowania spokoju w konstruowaniu ataków, ciągłej obserwacji pola gry i szukania szans z każdej możliwej pozycji" - pisał Marcin Jaz, dziennikarz Sport.pl.