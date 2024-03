Na to czekaliśmy! Trener Brighton jednoznacznie o Moderze. Co za słowa

Wiele mówiło się o powrocie Jakuba Modera po bolesnej kontuzji. Gdy już mu się to udało, otrzymał powołanie na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. I choć nie zagrał w finale baraży o Euro 2024 z Walią, to w niedzielę rozegrał 83 minuty przeciwko Liverpoolowi w Premier League. Trener Brighton powiedział, co myśli o jego grze. - Jakub jest świetny - mówił Roberto De Zerbi w rozmowie z BBC Radio Sussex Sport.

