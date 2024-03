Nareszcie! Sensacyjne wieści ws. Modera. Tego nie było od lat

Ostatnie tygodnie są udane dla Jakuba Modera, który na dobre wrócił po kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych. Przypomnijmy, że nie grał on od kwietnia 2022 roku aż do końca października 2023 roku. Później trener Brighton stopniowo wprowadzał go do gry - w trwających rozgrywkach Polak pojawił się na boisku łącznie 13 razy. W marcu był także zaproszony przez Michała Probierza na zgrupowanie reprezentacji i rozegrał 17 minut przeciwko Estonii.

Media: Jakub Moder wybiegnie w wyjściowym składzie. Po raz pierwszy od 2022 roku

Dotychczas Moder od momentu powrotu po kontuzji nie zagrał jeszcze ani razu w wyjściowym składzie. Według mediów zmieni się to w Niedzielę Wielkanocną. Jak przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk, polski pomocnik znajdzie się w podstawowym składzie na mecz z Liverpoolem!

"Scenariusz zakładający występ Modera jest tym bardziej prawdopodobny, że kontuzji doznał Billy Gilmour. Reprezentant Szkocji złapał uraz podczas marcowego zgrupowania - meczu przeciwko Holandii. Nieobecny jest też James Milner. W Anglii mówią nam, że w związku z tym występ Modera od pierwszej minuty jest bardzo prawdopodobny" - czytamy na portalu Meczyki.pl.

Jakub Moder jest zawodnikiem Brighton od 2020 roku i rozegrał w jego barwach łącznie 56 spotkań. Ma na koncie dwa gole oraz cztery asysty. Jego umowa obowiązuje do końca czerwca 2025 roku i najprawdopodobniej zostanie przedłużona, o czym informują media.

W tabeli Premier League Brighton zajmuje aktualnie dziewiąte miejsce. Początek meczu z Liverpoolem w Wielkanoc o 15.00.