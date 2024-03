Ekspert tv z Wysp nie mógł uwierzyć w to, co zrobił Alonso. "Naprawdę jestem zszokowany"

W piątek po południu Xabi Alonso niespodziewanie ogłosił, że zostaje w Bayerze Leverkusen. Niespodziewanie, ponieważ w ostatnich tygodniach jego przyszłość była przedmiotem dyskusji. Hiszpan był łączony z odejściem do Bayernu Monachium lub Liverpoolu.

- W ostatnim czasie krążyło wiele plotek i użyłem przerwy na mecze reprezentacji, by się nad tym wszystkim zastanowić. Doszedłem do wniosku, że Bayer jest idealnym miejscem dla mnie. Moja robota tu nie jest skończona. Chcę pomóc drużynie i zawodnikom. Mam do tego świetny zarząd. Wszystko w tym klubie jest fantastyczne - powiedział Alonso.

- Wciąż jestem młodym trenerem i wiem, że to najlepsze miejsce dla mnie. Zajęło mi chwilę, nim podjąłem decyzję, ale jestem jej pewien. Dałem sobie czas do tego tygodnia i wywiązałem się z terminu. Moi zawodnicy również wiedzą o mojej decyzji. Jestem im wszystkim bardzo wdzięczny - dodał.

Alonso był jednym z głównych faworytów do zastąpienia w Liverpoolu Juergena Kloppa, który odejdzie z klubu z Anfield Road po zakończeniu obecnego sezonu. Hiszpan jako zawodnik grał w tym klubie w latach 2004-2009, wygrywając z nim m.in. Ligę Mistrzów.

Merson: Jestem zszokowany

Decyzji Alonso dziwiła się legenda Arsenalu, dziś ekspert brytyjskiej telewizji - Paul Merson. - Powinien zarabiać kasę, dopóki jego kariera toczy się tak, jak wymarzył. Kto wie, co będzie w przyszłości - powiedział Merson.

- Nie wydaje mi się, by Bayer miał wygrać Bundesligę w kolejnym sezonie. Uważam, że moloch, jakim jest Bayern, pozostanie tam, gdzie był przez ostatnie 10 lat. Naprawdę jestem zszokowany. Rozumiem, że Alonso jest szczęśliwy tam, gdzie jest i radzi sobie świetnie, zbierając zasłużone pochwały, ale takie okazje mogą przydarzać się tylko raz w życiu - dodał.

- Mam nadzieję, że nie będzie tego żałował. Wiem, jak wygląda kariera trenera. W końcu każdy z nich zostanie zwolniony. A Alonso odrzucił dwie największe propozycje w świecie futbolu - podsumował Merson.

Hiszpan pracę w Leverkusen zaczął w październiku 2022 r., zastępując na stanowisku Gerardo Seoane. Ten zostawił Bayer na przedostatnim miejscu w Bundeslidze. Alonso ukończył rozgrywki na 6. pozycji. Łącznie poprowadził drużynę w 75 meczach. Wygrał 50 z nich, zremisował 15 i 10 przegrał.