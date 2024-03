To faworyt do objęcia Liverpoolu! Jest specjalna klauzula

Już od kilku tygodni jest jasne, że w nowym sezonie Liverpool będzie prowadzić już inny szkoleniowiec. To efekt decyzji Juergena Kloppa, która została ogłoszona 26 stycznia br. - Zaczęło mi brakować paliwa, czasami brakuje mi energii. Jestem winny wam pełną szczerość. Po tym, co tutaj przeżyliśmy przez ponad osiem lat, poczułem, że warto będzie się zatrzymać - przekazał Niemiec w filmie opublikowanym przez klub w mediach społecznościowych. To też uruchomiło lawinę spekulacji odnośnie następcy Kloppa.

Do tej pory wydawało się, że głównym faworytem na jego miejsce jest Xabi Alonso z Bayeru Leverkusen. Hiszpan jednak zdecydował, że pozostanie w klubie z BayArena na jeszcze jeden. Ta decyzja została ogłoszona podczas piątkowej konferencji prasowej. - Miałem dobre, produktywne spotkanie z władzami klubu i poinformowałem je, że zostaję w Leverkusen. W ostatnim czasie krążyło wiele plotek i użyłem przerwy na mecze reprezentacji, by się nad tym wszystkim zastanowić. Wciąż jestem młodym trenerem i wiem, że to najlepsze miejsce dla mnie - wyjaśnił. A zatem kim teraz zainteresuje się Liverpool?

To on ma objąć Liverpool. Trzeba jednak zapłacić specjalną klauzulę

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano, a także brytyjskie media zgodnie informują, że obecnie głównym kandydatem do objęcia Liverpoolu jest Ruben Amorim ze Sportingu CP. Portugalczyk prowadzi ten zespół od marca 2020 r. i do tej pory wygrał dwa Puchary Ligi, jeden Superpuchar kraju i jeden tytuł mistrzowski. Przed startem 27. kolejki Sporting jest liderem ligi portugalskiej z 65 punktami i ma punkt przewagi nad drugą Benfiką. Warto tu jednak zaznaczyć, że Sporting ma zaległy mecz do rozegrania. To właśnie pod wodzą Amorima świetny sezon zalicza m.in. Szwed Viktor Gyokeres czy Portugalczyk Pedro Goncalves.

Media podkreślają, że jeśli Amorim ma prowadzić Liverpool od nowego sezonu, to klub z Anfield musi zapłacić klauzulę wykupu wynoszącą 12,8 mln funtów. Romano zaznacza, że jeszcze nie wpłynęła żadna oficjalna oferta od Liverpoolu do władz Sportingu. Wcześniej media w kontekście Liverpoolu wymieniały kandydatury Juliana Nagelsmanna (reprezentacja Niemiec), Eddiego Howe'a (Newcastle United), Francka Haise'a (Lens) czy Roberto De Zerbiego (Brighton).

Wciąż jest szansa na to, że Liverpool zakończy ten sezon z trzema trofeami. Po wygraniu Pucharu Ligi Angielskiej na Wembley (zwycięstwo 1:0 z Chelsea po golu Virgila van Dijka), Liverpool jest w grze w Lidze Europy. Tam rywalem w ćwierćfinale będzie Atalanta Bergamo. W Premier League Liverpool zajmuje drugie miejsce z 64 punktami. Co prawda ma tyle samo punktów, co prowadzący Arsenal, ale ma gorszy bilans bramkowy.