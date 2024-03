Moder jest w tym najlepszy. Obok niego gwiazdy

575 - tyle dni pauzował Jakub Moder, który 2 kwietnia 2021 roku podczas spotkania z Norwich City zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Zazwyczaj po takim urazie piłkarze są już w optymalnej formie po roku, jednak proces powrotu do zdrowia byłego zawodnika Lecha Poznań nie przebiegał prawidłowo. Moder wrócił do gry w angielskim Brighton dopiero w listopadzie zeszłego roku, a Roberto De Zerbi powoli wprowadzał go do zespołu.

Jakub Moder wśród najszybszych pomocników Premier League w sezonie 2023/24

Polski pomocnik w środę 28 lutego, po raz pierwszy od koszmarnej kontuzji, doczekał się gry w wyjściowym składzie Brighton na mecz Pucharu Anglii z Wolverhampton Wanderers (0:1). Moder w tym sezonie dotychczas rozegrał dziewięć spotkań w Premier League. Łącznie uzbierał w nich 215 minut. Teraz reprezentant Polski ma kolejne powody do radości.

Kilka dni temu portal statystyczny "Opta" opublikował zestawienie najszybszych piłkarzy w lidze w sezonie 2023/24. W tym gronie znalazł się Jakub Moder który potrafił rozpędzić się do do 36,84 km/h. Tylko Micky van de Ven, obrońca Tottenhamu (37,38 km/h), Chiedozie Ogbene, napastnik Luton Town (36,93 km/h) i Pedro Neto, napastnik Wolverhampton Wanderers (36,86 km/h), uzyskali od niego lepszy wynik. Co ciekawe, reprezentant Polski wyprzedził w tej klasyfikacji Dominika Szoboszlaia z Liverpoolu.

Kontrakt Polaka z angielskim klubem jest ważny do 30 czerwca 2025 roku. Po 28. kolejkach Brighton zajmuje ósme miejsce w Premier League z dorobkiem 42 punktów. Kolejny mecz drużyna Roberto De Zerbiego rozegra już w najbliższą niedzielę (31 marca) o godzinie 15:00. Ich rywalem będzie walczący o mistrzowski tytuł - Liverpool.

