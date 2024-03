60 mln euro wyrzucone w błoto. Gigant ogłasza: To koniec

To nie jest najlepszy sezon w wykonaniu Chelsea. Zespół prowadzony przez Mauricio Pochettino zajmuje 11. miejsce w Premier League i ma 17 punktów straty do czwartej Aston Villi. To też stawia występ Chelsea w kolejnej edycji Ligi Mistrzów pod sporym znakiem zapytania. Chelsea dotarła do finału Pucharu Ligi Angielskiej, ale tam przegrała 0:1 z Liverpoolem w dogrywce po golu Virgila van Dijka. Teraz jeszcze jest w grze w FA Cup, gdzie w półfinale czeka ją pojedynek z Manchesterem City. Warto dodać, że Chelsea wydała blisko 470 mln euro na transfery podczas letniego okna.

Chelsea wydała na niego miliony euro. A teraz nie zagra do końca sezonu

Jednym z piłkarzy, który dołączył do Chelsea latem zeszłego roku, jest Romeo Lavia. Londyńczycy stoczyli walkę o Belga z Liverpoolem i zapłacili Southampton 62,1 mln euro. To sprawiło, że Lavia znalazł się w czołówce największych transferów w historii klubu. Ten sezon jest jednak dla niego kompletnie nieudany. Do tej pory zagrał tylko jeden mecz - konkretnie 32 minuty przeciwko Crystal Palace (2:1) tuż pod koniec grudnia zeszłego roku. Potem nabawił się urazu uda, a już na starcie sezonu leczył kontuzję stawu skokowego. Teraz wiadomo, że Lavia tego wyniku w sezonie już nie poprawi.

Chelsea poinformowała w oficjalnym komunikacie, że Lavia z powodu kontuzji nie zagra do końca sezonu 23/24. "Lavia niestety opuści pozostałą część tej kampanii. Ostatnie badania medyczne potwierdziły, że Belg już nie wystąpi w tym sezonie" - czytamy w raporcie. "Jak wiecie, pomimo moich niezliczonych wysiłków, opuszczę resztę sezonu. To był dla mnie frustrujący sezon, w którym nie mogłem pomóc kolegom z drużyny. Jestem przekonany, że każdego dnia dawałem z siebie wszystko, by wrócić. Będziemy dzielić razem wiele wyjątkowych chwil. Do zobaczenia wkrótce" - napisał Belg na portalu X.

Zanim Lavia dołączył do Chelsea, to był piłkarzem Anderlechtu, Manchesteru City (2020-2022) oraz Southampton (2022-2023). Belg dołączał do zespołu "Świętych" latem 2022 r. za 22,6 mln euro. Tam zagrał 34 mecze (w tym 29 na poziomie Premier League), w których strzelił jednego gola oraz zanotował jedną asystę.

Chelsea zagra w kolejnym ligowym meczu z Burnley. To spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 16:00.