Nowy właściciel, nowe porządki. To może być absolutny hit Manchesteru United!

Manchester United pokonał przed tygodniem Liverpool 4:3. Spotkanie 1/4 finału Pucharu Anglii było pełne emocji, a decydującego o awansie gola gospodarze zdobyli w końcówce dogrywki. To jednak jeden z niewielu radosnych momentów dla kibiców 20-krotnych mistrzów Anglii. Ten sezon, podobnie jak kilka poprzednich, na Old Trafford jest wielkim rozczarowaniem.

Nie chcą ten Haga. Następca wybrany

Wydawało się, że Erik ten Hag po zajęciu trzeciego miejsca i wygraniu Pucharu Ligi Angielskiej w swoich debiutanckich rozgrywkach na Wyspach Brytyjskich będzie w stanie rozwinąć drużynę. Tak się jednak nie stało. Pomimo olbrzymich nakładów finansowych, wielomilionowych transferów i kontroli nad nimi, Holender zawodzi oczekiwania kibiców.

Manchester United jesienią odpadł z Ligi Mistrzów - nie wyszedł z grupy mając za przeciwników Bayern Monachium, Galatasaray i Kopenhagę. Przegrał aż 11 ligowych meczów z 29 rozegranych do tej pory kolejek i o powtórzeniu wyniku sprzed roku nie ma co myśleć. Do trzeciego Manchesteru City traci aż 16 punktów.

Nic więc dziwnego, że spekuluje się na temat potencjalnej zmiany na ławce trenerskiej. Angielskie media donoszą, że nowy współwłaściciel klubu - sir Jim Ratcliffe - wytypował następcę Holendra. Jak podaje "Daily Star" jest nim Gareth Southgate.

- Ratcliffe jest coraz bardziej pewny, że uda mu się przekonać selekcjonera Anglii, aby przeszedł na Old Trafford. Jego kontrakt wygasa w grudniu, a FA desperacko chce, aby podpisał nowy - donosi wspomniane źródło.

Młodszy od ten Haga o siedem miesięcy szkoleniowiec (obaj w tym roku kończą 54 lata - dop. red.) miał jednak odmówić dyskusji na temat swojej przyszłości aż do EURO 2024. Anglicy są uznawani za jednych z faworytów turnieju, który na przełomie czerwca i lipca odbędzie się w Niemczech.

Anglicy zauważają, że Ratcliffe musiałby zapłacić federacji około 800 tysięcy funtów odszkodowania. Pomysł objęcia drużyny przez Souhgate'a mają popierać niektórzy piłkarze. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym na korzyść selekcjonera są bliskie relacje z dyrektorem Manchesteru United Danem Ashworthem.

Southagte chętnie korzysta z piłkarzy United podczas zgrupowań. Na marcowe mecze powołał Marcusa Rashforda, Harry'ego Maguire'a i rewelacyjnego debiutanta Kobbiego Mainoo. Anglicy w sobotę zmierzą się z Brazylią, a 26 marca zagrają z Belgią.

Gareth Southagte prowadzi reprezentację od 2016 roku. Dotarł z nią do półfinału mistrzostw świata i finału mistrzostw Europy. To największe sukcesy Anglików od lat 90.

Bilans Erika ten Haga w Manchesterze United:

102 mecze

63 zwycięstwa

11 remisów

28 porażek

62 % zwycięstw

Bilans Garetha Southgate'a w reprezentacji Anglii: