Trzęsienie ziemi na samym szczycie. Liverpool ogłasza

Liverpool szykuje się na prawdziwą rewolucję. Po zakończeniu sezonu z zespołem pożegna się Juergen Klopp. Wraz z niemieckim szkoleniowcem odejdą także jego najbliżsi współpracownicy. Na początku lutego z klubem po dość krótkiej przygodzie pożegnał się za to dyrektor sportowy Jorg Schmadtke (przychodził w czerwcu 2023 r.). Jak na razie stanowisko pozostaje wolne, ale już wiadomo, kto zajmie tego lata.

Oto nowy dyrektor sportowy Liverpoolu. "Jestem niesamowicie dumny"

Klub poinformował, że od 1 czerwca nowym dyrektorem sportowym będzie Richard Hughes. 44-letni Szkot został mianowany przez Michaela Edwardsa, który niedawno został dyrektorem generalnym ds. piłki nożnej w Fenway Sports Group, większościowym udziałowcu Liverpoolu. Obaj panowie znają się od 20 lat. Pracowali razem w Portsmouth. Hughes był wtedy zawodnikiem, a Edwards analitykiem.

Do końca maja tego roku Hughes będzie pełnił obowiązki dyrektora sportowego w Bournemouth, gdzie pracuje od 10 lat. Po wygaśnięciu umowy przejedzie do Liverpoolu i weźmie odpowiedzialność za letnie transfery. - Jestem niesamowicie dumny, że zaproponowano mi taką możliwość. Liverpool FC to wyjątkowy klub i jestem wdzięczny, że dostałem szansę pełnienia tej funkcji - powiedział, cytowany przez oficjalną stronę internetową Liverpoolu.

Nowe porządku w Liverpoolu. Kim jest Richard Hughes? "Ucieleśnia najlepsze wartości"

Z wyboru zadowolony jest także sam Edwards. - Jestem zachwycony, że Richard zgodził się dołączyć do nas na tym niezwykle ważnym stanowisku. Znałem go przez połowę mojego życia zarówno zawodowego, jak i osobistego i jest absolutnie kimś, kto ucieleśnia najlepsze wartości Liverpoolu. Ufam mu całkowicie - chwalił Szkota. - Dla wszystkich jest jasne, że Juergen pozostawi po sobie dziedzictwo, na którym będzie można budować, a Richard jest odpowiednią osobą, by podejmować kluczowe decyzje i zapewni przywództwo, które poprowadzi nas ku świetlanej przyszłości - zarzekał się.

Richard Hughes jako piłkarz grał na pozycji defensywnego pomocnika. Karierę zakończył w 2014 r. Związany był m.in. z Arsenalem, Portsmouth, czy Bournemouth. W reprezentacji Szkocji rozegrał pięć spotkań.