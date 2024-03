Sensacyjne doniesienia ws. Kiwiora. Szykuje się hit transferowy lata!

Jakub Kiwior trafił do Arsenalu zimą 2023 roku. Był to spory przeskok - Spezię, włoskiego średniaka, zamienił na czołowy klub Premier League. Z upływem miesięcy jego pozycja na Emirates Stadium tylko się wzmocniła. Jego rozwój postępuje niezwykle harmonijnie.

Kiwior znów na ustach wszystkich. Chce go gigant

Już podczas styczniowego okienka transferowego nie brakowało chętnych na usługi Kiwiora. "La Gazzetta dello Sport" informowała jesienią, że zainteresowany usługami Kiwiora byłby AC Milan. Arsenal zimą nie zgodził się na żadne wypożyczenie ani transfer. Okazało się, że słusznie.

Mikel Arteta ochoczo korzystał z usług 24-letniego Polaka. Od 31 grudnia obrońca wystąpił w dziewięciu ligowych meczach z rzędu. Aż pięciokrotnie wychodził w podstawowym składzie. Kiwior okazał się panaceum na problemy ze zdrowiem Ołeksandra Zinczenki. Nie mając szansy na grę na swojej pozycji - parę stoperów tworzy żelazny duet William Saliba i Gabriel Magalhaes - dostał możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na lewej obronie.

Sprawdził się. W ostatnich sześciu meczach zdobył gola i zanotował trzy asysty. Widać zatem, że dobrze czuje się w nowej dla siebie roli. Nic więc dziwnego, że spekulacje transferowe powróciły. "La Gazzetta dello Sport" poinformowała, że Milan nie zamierza odpuszczać tematu Kiwiora. Sprawę momentalnie podchwyciły media piszące na co dzień o klubie.

- Milan ma zamiar wzmocnić latem obronę, gdzie będą pożegnania, ale także przyjścia. Jak donosi dzisiejsze wydanie "La Gazzetty dello Sport" pojawiły się dwa stare cele transferowe, mianowicie Chalobah z Chelsea i Kiwior z Arsenalu - pisze portal milannews.it.

Według informacji włoskich mediów pierwszy kosztowałby 10-15 milionów euro. - Kiwior to stary znajomy włoskiego futbolu, ponieważ już nosił koszulkę Spezii w swojej karierze - zaznacza wspomniany portal i przypomina, że Arsenal zapłacił za niego 25 milionów.

Czas pokaże, czy rzeczywiście latem obrońca wróci do Włoch. Póki co zdaje się dobrze czuć w Anglii. Chwalą go legendy klubu takie jak Lee Dixon. W trwającym sezonie Polak rozegrał 25 meczów we wszystkich rozgrywkach. Strzelił gola przeciwko Newcastle i zanotował trzy asysty. Po 28 kolejkach jego zespół jest liderem tabeli Premier League. Ma tyle samo punktów, co drugi Liverpool.

Kto wie - być może podczas marcowego zgrupowania selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz postąpi podobnie jak Arteta i wystawi go na lewej stronie defensywy. Kiwior to 19-krotny reprezentant Polski, a także uczestnik mundialu w Katarze. Zdobył jednego gola - w czerwcowym towarzyskim meczu z Niemcami.