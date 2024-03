Kolejny klub z Premier League ukarany. To może się skończyć degradacją

Sezon w czołowych europejskich ligach wkracza w decydującą fazę. Dopiero w ostatnich kolejkach rozstrzygnął się nie tylko losy tytułów mistrzowskich, ale także utrzymania w rozgrywkach. Niestety w przypadku rywalizacji w Premier League, zadecydują o tym nie tylko walory i aspekty sportowe. Niedawno Rada Odwoławcza postanowiła, że kara nałożona na Everton została zmniejszona z dziesięciu punktów do odjęcia sześciu punktów.

Kolejny klub z Premier League ukarany. To może zadecydować o utrzymaniu

Klub z Liverpoolu został wówczas ukarany za naruszenie zasad dot. "rentowności i zrównoważonego rozwoju", tzn. Finansowego Fair Play. Teraz "The Guardian" podał, że podobne zarzuty zostały wystosowane przeciwko innej ekipie z angielskiej ekstraklasy. Mowa o Nottingham Forrest, któremu odjęto cztery punkty z dorobku ligowego.

Zgodnie z ligowymi przepisami Forest mogli w ciągu ostatnich trzech lat wykazać maksymalnie 61 milionów funtów straty. Klub tłumaczył te okoliczności komplikacjami przy sprzedaży Brendana Johnsona. Już po przekroczeniu terminu wskazanego przez ligę sprzedał go za 47,5 miliona funtów do Tottenhamu. Wcześniej otrzymywał za swojego piłkarza o wiele niższe oferty. Szefowie klubu z Nottingham podkreślali także, że po awansie do Premier League koszty znacznie wzrosły, aby móc skutecznie rywalizować w lidze. Komisja odrzuciła oba argumenty.

Nottingham Forrest zostało ukarane odjęciem czterech punktów, co ma kolosalny wpływ na sytuacje w tabeli, albowiem kosztowało ich to spadek do strefy spadkowej. Aktualnie zajmują 18. miejsce i tracą jeden punkt do Luton, które znalazło się na bezpiecznej lokacie. Cztery punkty więcej i mecz mniej ma 16. Everton. Dzieje się także na górze. Liderem jest Arsenal, który ma taką samą liczbę punktów, co Liverpool - jedno więcej od Manchesteru City.