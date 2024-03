Poprosił Mbappe, żeby przyszedł do Arsenalu. Reakcja mówi wszystko

O ewentualnym transferze Kyliana Mbappe mówiło się od dawna. Umowa 25-letniego napastnika z Paris Saint-Germain obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Niedawno 11-krotni mistrzowie Francji potwierdzili już, że po wygaśnięciu kontraktu piłkarz opuści stolicę Francji. Trudno więc przypuszczać inne zakończenie sagi z udziałem napastnika, niż podpisanie umowy z Realem Madryt.

Poprosił Mbappe o dołączenie do Arsenalu. Ten od razu zaczął się śmiać

W ostatnich dniach hiszpańskie media informowały o tym, że reprezentant Francji złożył podpis pod pięcioletnim kontraktem z Realem Madryt, ale oficjalnego potwierdzenia tych doniesień jeszcze nie ma. Ten fakt postanowił wykorzystać jeden z kibiców. Chłopak zatrzymał przechodzące obok Mbappe i zwrócił się do niego z nietypową prośbą. Poprosił, by ten przeszedł do Arsenalu. Co na to Mbappe? - Arsenal? - zapytał, a następnie głośno roześmiał się z tego powodu.

Chłopiec nie odpuszczał i robił, co w jego mocy, by przekonać mistrza świata do transferu na Wyspy Brytyjskie. - Zaopiekujemy się Tobą - powiedział kibic. Mbappe dał jednak do zrozumienia, że tak się nie stanie. - Nie ma mowy - wypalił. Następnie fan dopytał jeszcze o powód takiej decyzji. Odpowiedź napastnika była zaskakująca. - Tam jest za zimno! - stwierdził.

Film z krótkiej konwersacji został opublikowany na portalu X przez stację ESPN FC i cieszy się ogromną popularnością. Na ten moment ma ponad 68,4 tys. wyświetleń.

Jak na razie Kylian Mbappe skupia się na rywalizacji sportowej. Od początku tego sezonu łącznie rozegrał 36 meczów, w których strzelił 35 goli i zanotował siedem asyst. Szansę na zdobycie kolejnej bramki będzie miał już w niedzielę. Tego dnia PSG zmierzy się z Montpellier w ramach 26. kolejki Ligue 1. Aktualnie francuska drużyna plasuje się na pozycji lidera z dorobkiem 56 punktów.