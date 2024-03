Media: "Polski Messi" zmieni klub. A miało być tak pięknie

Mateusz Musiałowski jest prawdziwym weteranem młodzieżowych drużyn Liverpoolu. Łącznie od 2020 roku zagrał w nich już ponad 80 meczów i wreszcie doczekał się szansy w pierwszym zespole. "Polski Messi", jak nazywały go m.in. angielskie media, spędził na boisku 17 minut w meczu ze Slavią Praga w Lidze Europy i zgarnął sporo pochwał. Jak to rzutuje na jego przyszłość?

Mateusz Musiałowski odejdzie z Liverpoolu? Ekspert wieszczy rychły koniec kariery na Anfield

- Mateusz zasłużył na debiut. Jest już gotowy do tego, by dać coś pierwszej drużynie. Jest już gotowy, by wejść na wyższy poziom - mówił Juergen Klopp po debiucie Musiałowskiego w pierwszej drużynie Liverpoolu. Te słowa szkoleniowca z pewnością znaczą wiele dla 20-latka. Niestety nie dają mu gwarancji gry w pierwszym zespole.

Przekonany o tym jest James Whitfield, współtwórca "Kicking Back Podcast". Dziennikarz twierdzi, że debiut Musiałowskiego był prawdopodobnie jego ostatnim lub jednym z ostatnich występów dla zespołu z Anfield.

- Juergen Klopp na tym etapie sezonu będzie już raczej coraz rzadziej stawiał na młodzież. Mecz ze Spartą w Lidze Europy był jedną z ostatnich takich możliwości. Nie zdziwi mnie, jeśli Musiałowski jeszcze dostanie szansę w tym sezonie, ale będzie mu o to trudno - stwierdził Brytyjczyk w rozmowie z TVP Sport.

Ekspert skłania się bardziej ku opcji, w której Musiałowski po zakończeniu obecnego sezonu zmienia klub. Jego umowa z Liverpoolem wygaśnie już 30 czerwca, a debiut w wieku 20 lat wcale nie oznacza wielkiego przełomu w jego karierze.

- Nie zdziwiłbym się, gdyby już szukał nowego miejsca. Myślę, że powinien pójść tam, gdzie będzie mógł grać w pierwszym składzie, aby się rozwijać. W Liverpoolu mógł grać tylko przeciwko rówieśnikom i nie wiadomo czy w przyszłym sezonie mogłoby się to zmienić. Uważam, że odejście z klubu będzie dla niego najlepszą opcją - dodaje Whitfield.

Już w lecie polski pomocnik łączony był m.in. ze Śląskiem Wrocław, Birmingham City czy austriackim TSV Hartberg. Brytyjski ekspert przewiduje, że w nowym sezonie Mateusz Musiałowski zagra w znacznie słabszym klubie niż Liverpoolu, by po prostu zdobyć doświadczenie na poziomie seniorskim. - Ma jeszcze dużo czasu, żeby trafić do topowej ligi i ma ku temu potencjał. Ale w tej chwili potrzebuje on minut na seniorskim poziomie - podsumował James Whitfield.