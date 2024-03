To koniec. Saudyjczycy chcą rewolucji w klubie Premier League

Kilka lat temu Saudyjczycy zapłacili 305 milionów funtów, pozyskując tym samym 80 proc. udziałów w Newcastle United. Od tamtej pory klub zrealizował transfery za około 400 mln funtów. Do drużyny trafili m.in. Bruno Guimaraes, Alexander Isak czy Kieran Trippier. Newcastle musi jednak uważać na finansowe fair-play, o którym niedawno wspomniał trener. - Zasady finansowego fair play są frustrujące dla każdej osoby związanej z tym klubem. Właściciele są bardzo ambitni i chcieliby bardzo pomóc w tej trudnej sytuacji, ale mają związane ręce. Musimy sobie radzić w inny sposób - mówił Eddie Howe.

Saudyjczycy mogą pozbyć się trenera. Jest już nowy kandydat

Właściciele z Arabii Saudyjskiej byli chwaleni za to, że z takimi możliwościami finansowymi nie rzucili się na rynek transferowy, tylko stopniowo i systematycznie rozwijali Newcastle. Skutkiem ich pracy był awans do Ligi Mistrzów, z której angielski klub odpadł na etapie fazy grupowej. Obecnie zespół przechodzi jednak kryzys. Po 28. kolejach Newcastle z 40. punktami na koncie plasuje się dopiero na dziesiątym miejscu w lidze, tracąc do pierwszego Arsenalu 24 punkty.

Z tego powodu właściciele klubu coraz częściej myślą nad zmianą szkoleniowca. Jak podaje dziennikarz Graeme Bailey, Saudyjczycy są zaniepokojeni słabymi wynikami Eddie'go Howe'a, którego posada jest mocno zagrożona. W gronie kandydatów na zastępcę obecnego trenera Newcastle wymieniany jest Roberto Mancini. Obecnie Włoch jest selekcjonerem reprezentacji Arabii Saudyjskiej, gdzie odszedł po konflikcie z włoską federacją.

Mancini ma już doświadczenie w Premier League. Przypomnijmy, w latach 2009-2013 Włoch był trenerem Manchesteru City, z którym w szalonych okolicznościach sięgał po krajowe mistrzostwo. Mowa o sezonie 2011/2012, kiedy Sergio Aguero w ostatniej akcji meczu ostatniej kolejki przeciwko QPR strzelił zwycięskiego gola na wagę tytułu.

Graeme Bailey dodaje, że Eddie Howe dokończy sezon na posadzie trenera, jednak bardzo możliwe, że latem zespół przejmie inny szkoleniowiec. Celem Saudyjczyków jest regularne kończenie rozgrywek w pierwszej czwórce Premier League, czego najprawdopodobniej w tym sezonie nie uda się osiągnąć. W ostatnim meczu Newcastle United musiało uznać wyższość Chelsea, przegrywając na wyjeździe 2:3. W kolejnym spotkaniu ich rywalem będzie wspomniany Manchester City, z którym zmierzą się w ćwierćfinale Pucharu Anglii.