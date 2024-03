Absolutny skandal w 98. minucie. Drużyna Polaka "okradziona" [WIDEO]

Kolejny weekend w światowym futbolu, to kolejne emocje związane m.in. z systemem VAR. Tym razem można się zastanawiać, czemu wideoweryfikacja nie została użyta w końcówce meczu West Hamu United z Burnley. Całe spotkanie na ławce rezerwowych przesiedział Łukasz Fabiański, który może liczyć na grę dla "Młotów" w krajowych i europejskich pucharach. W podstawowym składzie wystąpił Alphonse Areola.

Pierwsza połowa meczu na Stadionie Olimpijskim w Londynie miała sensacyjny przebieg. Po golu Davida Datro Fofany i samobójczym trafieniu Konstantinosa Mavropanosa Burnley prowadziło 2:0 i było blisko wygrania pierwszego meczu w Premier League od 23 grudnia ubiegłego roku (2:0 z Fulham).

Niezrozumiała decyzja w meczu West Hamu United. Moyes nie rozumie

W drugiej połowie piłkarze Davida Moyesa rzucili się na beniaminka i najpierw trafił Lucas Paqueta w 46. minucie. West Ham miał więc praktycznie całą drugą połowę na doprowadzenie do remisu, a może nawet powalczenie o wygraną. Danny Ings zdobył bramkę w 86. minucie, ale ta została anulowana z powodu spalonego. Jednak w pierwszym doliczonej minucie ponownie trafił do siatki i to był już zgodny z przepisami gol.

Było 2:2 i gospodarze szukali gola numer trzy. Gdy wydawało się, że nic z tego nie będzie, to w 98. minucie poszło dośrodkowanie w pole karne Burnley i tam w siatkówkę zagrał Sander Berge. Piłka poodbijała się od jego rąk i wydawało się, że decyzja będzie oczywista - VAR wkroczy do gry, przywoła sędziego do monitora i będzie rzut karny dla West Hamu. Nic takiego jednak nie miało miejsca.

- Myślę, że piłka trafiła Berge w rękę. Nie sądzę, że chcesz zasłaniać głowę rękoma, jeśli chcesz wybić piłkę. Na pewno trafiła w jego rękę - mówił po meczu rozczarowany David Moyes.

Tym samym po tym podziale punktów Burnley awansowało na przedostatnie 19. miejsce w tabeli. Ekipa Vincenta Kompany'ego ma 14 punktów i do bezpiecznej 17. pozycji traci dziesięć "oczek". Z kolei West Ham United jest siódmy w tabeli Premier League i ma 43 punkty.