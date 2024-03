Ostatni taki hit w Premier League. Sceny! De Bruyne nie wytrzymał [WIDEO]

Walka o mistrzostwo Anglii w obecnym sezonie Premier League zapowiada się pasjonująco, gdyż w walce o tytuł są trzy zespoły - Arsenal, Manchester City i Liverpool. "Kanonierzy" wyszarpali w sobotę wygraną 2:1 z Brentford i byli liderami w tabeli przed bezpośrednim meczem drużyn Juergena Kloppa i Pepa Guardioli.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Niedzielne spotkanie na pewno nie rozstrzygnęło losów mistrzostwa, ale było szczególne pod pewnym względem. To ostatni mecz Liverpoolu Kloppa i Manchesteru City Guardioli w Premier League, gdyż Niemiec z końcem sezonu odejdzie ze stanowiska trenera "The Reds".

Chociaż Liverpool nie mógł liczyć na taki zawodników jak Alisson, Trent Alexander-Arnold czy Diogo Jota, to na Anfield była gorąca atmosfera i wiara w wygraną z Manchesterem City. Początek spotkania należał do gości, ale z czasem gra zaczęła się wyrównywać bez przewagi żadnej ze stron.

Niespodziewany bohater Manchesteru City. Liverpool musiał odrabiać straty

Zaskakującym strzelcem gola został John Stones, który w 23. minucie wykorzystał zagranie Kevina De Bruyne z rzutu rożnego. "Obywatele" całkowicie zaskoczyli Liverpool takim rozegraniem stałego fragmentu gry i to drużyna Guardioli prowadziła 1:0. Taki też wynik utrzymał się do przerwy, ale było pewne, że to nie koniec emocji na Anfield.

Te ponownie pojawiły się na Anfield na początku drugiej połowy. Nathan Ake za lekko wycofał piłkę do Edersona, dopadł do niej Darwin Nunez, który po chwili padł w polu karnym faulowany przez brazylijskiego bramkarza. Sędzia podyktował rzut karny, Ederson zobaczył żółtą kartkę i stan rywalizacji w 50. minucie wyrównał Alexis Mac Allister. Starcie z Nunezem było dla Edersona na tyle bolesne, że sześć minut później został zmieniony przez Stefana Ortegę.

Pudła Luisa Diaza i wściekłość Kevina De Bruyne w hicie Premier League

Kilka chwil później na boisku zameldował się Mohamed Salah. I już w 62. minucie obsłużył kapitalnym podaniem Luisa Diaza, ale ten nie wykorzystał doskonałej sytuacji jeden na jeden, żeby dać Liverpoolowi prowadzenie. Minutę później Diaz znowu miał świetną szansę, ale niepotrzebnie przyjmował piłkę po podaniu Nuneza i wybił mu ją spod nóg Kyle Walker.

Od początku drugiej połowy Manchester City nie istniał na boisku i wydawało się, że Liverpool jest na drodze do gola dającego prowadzenie. Po chwili strzał Nuneza obronił Ortega, a interweniujący Caoimhin Kelleher tak odbił piłkę, że ta trafiła w Phila Fodena i uderzyła w poprzeczkę. Do tego Pep Guardiola postanowił zdjąć De Bruyne, co bardzo nie spodobało się belgijskiemu pomocnikowi.

W 89. minucie Jeremy Doku świetnie zabrał się z piłką w polu karnym, trafił jednak tylko w słupek. Natomiast w doliczonym czasie gry miała miejsce duża kontrowersja. Doku "przejechał" w polu karnym korkami po ciele Mac Allistera, ale sędzia nie zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Liverpool - Manchester City 1:1 , bramki: 50' Mac Allister - 23' Stones

Tym samym liderem Premier League po 28. kolejce pozostanie Arsenal. Londyński zespół ma 64 punkty. Tyle samo ma drugi Liverpool, ale drużyna Kloppa ma gorszy bilans bramkowy. Trzeci jest Manchester City, który ma 63 punkty.