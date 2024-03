Rozłam w Manchesterze United. Kibice w szoku po decyzji klubu

Od momentu przejścia sir Alexa Fergusona na emeryturę trenerską źle się dzieje w Manchesterze United. Brakuje wystarczająco dobrych wyników, nie ma atrakcyjnego futbolu, obrona popełnia błąd za błędem, a stadion jest w opłakanym stanie. Jakiś czas temu sir Jim Ratcliffe wyciągnął pomocną dłoń do pogrążonego w kryzysie klubu, pozyskując ok. 25 proc. udziałów w klubie, ale nie planuje on modernizacji stadionu.

Kilka dni temu Manchester United poinformował o planach całkowitego zburzenia Old Trafford i postawieniu go od nowa. W tym celu powołano grupę zadaniową, której zadaniem jest zbadanie możliwości rewitalizacji dzielnicy Old Trafford z nowym stadionem jako centralnym punktem. Na czele grupy stoi Sebastian Coe, szef World Athletics, a jednym z jej członków będzie legendarny obrońca United Gary Neville.

Kibice Manchesteru United wściekli. Wydali oficjalne oświadczenie

Na domiar złego "Manchester Evening News" poinformował, że w sezonie 2024/2025 około 850 posiadaczy karnetów z trybuny Sir Bobby'ego Charltona zostanie przeniesionych na inny sektor Old Trafford. Powodem decyzji jest "zrobienie miejsca dla rodzin piłkarzy oraz gości" - czytamy w tekście. Decyzja klubu rozzłościła fanów, którzy oskarżają władze o brak dialogu oraz o "odstawienie na boczny tor". Grupa kibicowska Manchesteru United wydała oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

- My, kibice Manchesteru United, uważamy, że obecne relacje klubu z kibicami pokazują odmienne wyznawanie wartości społecznych. Projekt rewitalizacji jest rażącą sprzecznością. Z jednej strony klub głośno mówi o przyszłości na Old Trafford, przechwalając się międzynarodowymi meczami i modernizacją stadionu. Z drugiej strony izolują rzeszę fanów, którzy zajmują te miejsca - czytamy w komunikacie, cytowanym przez portal bbc.com.

- Ambicje grupy zadaniowej, by zapewnić regionowi korzyści społeczne i gospodarcze, są co do zasady chwalone, ale my, kibice, mamy duże wątpliwości, czy te obietnice obejmą kibiców, którzy obecnie czują się zepchnięci na margines społeczeństwa. Rozumiemy rozczarowanie posiadaczy karnetów w związku z ich relokacją miejsc - dodano.

Old Trafford został zbudowany w 1910 roku, a jego pojemność obecnie wynosi 74 310 widzów.