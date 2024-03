Nie ma tatuaży, nie nosi biżuterii. Gwiazda Man City jest "dziwna" jeszcze z jednego powodu

Poprzedni sezon był wyjątkowo udany dla Rodriego. 27-letni pomocnik był jednym z najważniejszych zawodników Manchesteru City, który wygrał Premier League i Ligę Mistrzów oraz zdobył Puchar Anglii. Dobitnie widać to było po statystykach i nagrodach indywidualnych.

Mimo że Rodri to defensywny pomocnik, to w 56 występach strzelił cztery gole i miał siedem asyst. Hiszpan zdobył jedyną bramkę w finale Ligi Mistrzów przeciwko Interowi Mediolan (1:0), zostając zawodnikiem tego meczu. Później UEFA wybrała go najlepszym piłkarzem całych rozgrywek.

Chociaż Rodri to wielka gwiazda futbolu, to poza boiskiem zachowuje się inaczej niż większość piłkarzy. Hiszpan opowiedział o tym w wywiadzie dla "L'Equipe", w którym odniósł się m.in. do tego, dlaczego nie prowadzi kont w mediach społecznościowych.

- To nie jest kwestia mojego wieku, bo tę decyzję podjąłem wiele lat temu, kiedy byłem młodszy, a kiedy media społecznościowe zyskiwały na popularności. Bardzo wcześnie zdecydowałem się żyć po swojemu, zgodnie ze swoimi pragnieniami, nie pozwalając, by inni mieli na mnie wpływ. A moim zdaniem media społecznościowe zachęcają do robienia rzeczy, których oczekują od ciebie inni ludzie - powiedział Rodri.

Rodri: Nie potrzebuję mediów społecznościowych

- Nigdy nie czułem, że tego potrzebuję. Bez tego czuję się doskonale. Uważam, że to doskonała decyzja nie tylko dla mojego życia prywatnego, ale też dla mojej kariery. Wolę spotykać się i rozmawiać z ludźmi w cztery oczy, a nie wymieniać internetowe opinie z anonimowymi osobami - dodał.

- Pierwszeństwo zawsze miała moja rodzina, przyjaciele i najbliższe otoczenie. Wiem, że media społecznościowe oferują też wiele ciekawych i wartościowych rzeczy, ale relacje z ludźmi, których nie znam, to nie moja bajka. Zawsze wolałem jedną szczerą rozmowę w cztery oczy niż tysiące wiadomości w internecie. Wiem, że to nietypowe podejście w zawodzie piłkarza, ale to dla mnie dużo wygodniejsze - podsumował Rodri.

Hiszpan odniósł się też do słów swojego trenera - Pepa Guardioli - który niedawno nazwał zawodnika "prawdziwym defensywnym pomocnikiem, który ani nie ma tatuaży, ani nie nosi biżuterii". - Nie mam nic do tych rzeczy. Z jednym i drugim możesz utrzymać tę samą koncentrację na boisku - śmiał się Rodri.

- Ale rozumiem, co miał na myśli. To, co robisz, i jak robisz, w pewnym sensie definiuje cię jako człowieka i zawodnika. Rozumiem, że można pomyśleć, iż ludzie tacy jak ja i mnie podobni bardziej skupiają się na swojej robocie i zadaniach - zakończył.

W tym sezonie Rodri ma jeszcze lepsze statystyki niż w poprzednich rozgrywkach. Hiszpan w 35 meczach strzelił siedem goli i miał 10 asyst.