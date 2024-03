Stadion, który znają wszyscy kibice na świecie, zostanie zrównany z ziemią. Gigant nie ma sentymentów

Pogrążony w kryzysie Manchester United liczy, że pod wodzą nowego inwestora sir Jima Ratcliffe'a uda mu się wrócić do dawnej świetności. Aby tak się stało, nowy udziałowiec może podjąć niepopularne decyzje, obejmujące również legendarny stadion Old Trafford. Klub wydał komunikat, w którym przedstawił ambitne plany na przyszłość. Aby zostały one zrealizowane, powołano specjalną grupę roboczą, w której znalazł się m.in. legendarny piłkarz United.

3 Fot. REUTERS/Carl Recine Otwórz galerię Na Gazeta.pl