Jak on to trafił?! "Najbrzydszy gol w dziejach" [WIDEO]

Norwich City awansowało do Premier League w 2021 r., ale już po sezonie wróciło do Championship i dziś jest typowym ligowym średniakiem. Zajmuje siódme miejsce w stawce, a w środowy wieczór drużyna miała okazję, aby odrobić część strat do czołówki - mierzyła się na wyjeździe z niżej notowanym Middlesbrough. Szansy nie wykorzystała i przegrała 1:3. Ale to nie o porażce mówi się najwięcej, a o sposobie, w jaki Norwich wbiło honorowego gola.

Komiczny gol w Championship. Kibice nie dowierzali. Jak on to trafił?

Była 17. minuta spotkania. To właśnie wtedy dość niespodziewanie Ashley Barnes wyprowadził gości na prowadzenie. Słowo "niespodziewanie" nie jest przypadkowe. Zdaniem wielu ekspertów gol nie powinien paść, mimo że nie doszło do żadnego przewinienia. Powód był zupełnie inny.

Jeden z zawodników Norwich posłał idealne podanie ze środka boiska w pole karne. Szybko w sytuacji zorientował się Barnes i popędził do piłki. Nie dość, że urwał się obrońcom, to jeszcze miał szansę strzelić niezwykle efektowną bramkę z woleja. Zrobił już nawet zamach nogą, ale... potknął się i upadł na murawę.

Mimo to futbolówka sunęła w stronę bramki, a bramkarz był już bliski, by ją przechwycić. Piłkarz Norwich się jednak nie poddał. Leżąc na ziemi, wykonał drugi zamach i tym razem umieścił piłkę w siatce. Było to dość przypadkowe i mało efektowne trafienie, na co zwrócili oczywiście uwagę kibice.

Szybko okrzyknęli je "najbrzydszym golem w dziejach", "Najbrzydszy, jaki kiedykolwiek widziano". Stwierdzili nawet, że może czas zakończyć z nagrodą im. Ferenca Puskasa dla najpiękniejszej bramki roku i pomyśleć o plebiscycie na najbrzydszą. Ich zdaniem tę statuetkę mógłby zgarnąć właśnie Barnes. "Widziałem zdecydowanie ładniejsze bramki w jego wykonaniu, ale gol to gol" - napisał jeden z fanów.

Ostatecznie tak komiczne trafienie nie wystarczyło Norwich w odniesieniu zwycięstwa. W kolejnych minutach gospodarze wyrównali, a następnie zdobyli dwie bramki i przypieczętowali triumf. Pomogła im w tym również czerwona kartka dla Borji Sainza, którą zawodnik zobaczył już po 30 minutach gry.

Doświadczenie Barnesa wzięło górę

Ashley Barnes trafił do Norwich w lipcu 2023 r. Od tego czasu wystąpił w 31 meczach, zdobył sześć bramek i zaliczył cztery asysty. 30-letni napastnik aż 13 lat był zawodnikiem Burnley i występował z nim zarówno w niższych ligach, jak i w Premier League. Na najwyższym poziomie rozegrał 200 spotkań, strzelając 42 gole. Żaden nie był chyba jednak tak komiczny, jak środowe trafienie.