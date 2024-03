Hit nad hity?! Wszystko już jasne ws. sensacyjnego powrotu Mourinho

Jose Mourinho po rozstaniu z AS Romą nadal nie znalazł pracy. Dziennikarze regularnie łączą go z różnymi klubami. Ostatnio pojawiły się informacje o możliwym powrocie Portugalczyka do Chelsea. Szkoleniowiec w przeszłości pracował tam dwukrotnie i osiągał wielkie sukcesy. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazało "Daily Mail". Anglicy są pewni, czy Mourinho finalnie wróci do Londynu.

