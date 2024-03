Jedna z najlepszych piłkarek świata oskarżona o rasizm. "Byłem zaskoczony"

Sam Kerr jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych piłkarek na świecie. Od sezonu 2019/2020 występuje w Chelsea. I szybko stała się największą gwiazdą tej drużyny. Do tej pory rozegrała łącznie 128 meczów, w których strzeliła 99 goli. Napastniczka w bieżących rozgrywkach nie wybiegnie już jednak na boisko z powodu zerwania więzadła krzyżowego.

Sam Kerr wpadła w tarapaty. Została oskarżona o obrazę na tle rasistowskim

Na tym jej problemy jednak się nie kończą. Jak poinformowało "Daily Mail", piłkarka została oskarżona o obrazę na tle rasistowskim funkcjonariusza policji. Chodzi o sytuację ze stycznia zeszłego roku, gdy mężczyzna zareagował na skargę dotyczącą opłaty za przejazd taksówką w Twickenham w południowo-zachodnim Londynie. Dziennikarze przekazali, że Kerr niedawno stawiła się przed sądem i nie przyznaje się do winy.

Prezes australijskiej federacji James Johnson przekazał, że o problemach piłkarki dowiedział się dopiero teraz. - Musimy zatem ustalić fakty i uzyskać odpowiedzi, zanim zdecydujemy, co należy dalej zrobić. Sam ma swoje prawa. Nie przyznała się do winy. Myślę, że musimy o tym pamiętać i szanować to - powiedział, cytowany przez FoxSports.au. - Zostałem poinformowany dziś rano i oczywiście byłem zaskoczony. Miałem trochę czasu, aby porozmawiać na ten temat z federacją. Nie mogę tego komentować, ponieważ w tej chwili jest to kwestia prawna. Jedyne, co mogę powiedzieć, to że moje doświadczenia i interakcje z Sam były wyłącznie pozytywne - dodał selekcjoner reprezentacji Australii Tony Gustavsson.

Piłkarka na proces będzie musiała jeszcze długo poczekać. Zdaniem brytyjskich mediów zaplanowany jest dopiero na luty przyszłego roku.