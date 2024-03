Abramowicz obiecywał Ukrainie miliardy. Oto co się z nimi stało

Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę Rosjanie przestali być mile widziani w sporcie. Odczuł to m.in. wieloletni właściciel Chelsea Roman Abramowicz, zmuszony do sprzedaży klubu (nowym właścicielem zostało konsorcjum z Toddem Boehlym na czele). Transakcja opiewała na kwotę 4,25 mld euro, co przyniosło rosyjskiemu oligarsze zysk w wysokości 2,3 mld euro. Te środki miały wesprzeć ofiary wojny w Ukrainie. Co się z nimi stało?

Roman Abramowicz zarobił krocie na sprzedaży Chelsea. Pieniądze miały trafić na ofiary wojny w Ukrainie

Kilka miesięcy temu pojawiły się informacje, że zgodnie z wolą Abramowicza pieniądze miały trafić nie tylko do poszkodowanych Ukraińców, ale i Rosjan, którzy według niego również ucierpieli przez konflikt. Biznesmen nie miał postawionych żadnych zarzutów (sankcje nałożono na niego za czerpanie korzyści z powiązań z Putinem i za wspieranie kremlowskich funduszy wojennych), zatem bez jego podpisów na dokumentach transfer środków był niemożliwy. Od tamtego czasu nic nie drgnęło.

"Ukraińcy wciąż czekają na miliardy Abramowicza" - czytamy na portalu politico.eu, który zbadał sprawę. Okazuje się, że pieniądze nadal znajdują się na zamrożonych kontach 57-latka w Londynie. "Kwestią sporną jest to, jak przelać je bez niszczenia wielowiekowego precedensu ugruntowującego zasadę, wedle której przepadek mienia przed skazaniem jest nielegalny" - dodano.

Zastój ws. środków ze sprzedaży Chelsea. Roman Abramowicz nie odpuszcza

Oligarcha nadal nie usłyszał żadnych zarzutów, więc nie ma za co go skazać. Przez to dalszy impas wydaje się nieunikniony, gdyż i on, i brytyjskie władze twardo stoją na swoim stanowisku ws. przekazania środków. "Miał to być największy pozarządowy pakiet pomocowy, jaki kiedykolwiek widziała Europa, ale prawie dwa lata później ani grosz z rekordowej sprzedaży nie został przekazany, ani jednej ofierze konfliktu" - podsumował portal politico.eu.

Wątpliwe, aby 57-latek miał zmienić zdanie. Po nałożeniu na niego sankcji pozwał Unię Europejską, lecz sąd w Brukseli odrzucił jego roszczenia. "Pan Abramowicz nie ma możliwości wpływania na proces decyzyjny żadnego rządu, w tym Rosji, i w żaden sposób nie odniósł korzyści z wojny w Ukrainie" - komentowali jego prawnicy.

Roman Abramowicz był właścicielem Chelsea w latach 2003-2022. W tym okresie klub odniósł największe sukcesy w historii, dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów i Ligę Europy, a pięciokrotnie Premier League.