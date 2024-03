Haaland usiadł przed dziennikarzami i ogłosił. "Stanie się to nagłówkiem"

Erling Haaland trafił do Manchesteru City latem 2022 roku. W zeszłym sezonie był w rewelacyjnej formie. Zdobył aż 52 bramki w 53 meczach i dorzucił do tego również dziewięć asyst. W dużej mierze to dzięki niemu angielski klub sięgnął po potrójną koronę.

Erling Haaland zabrał głos w sprawie przyszłości

Kontrakt Norwega z Manchesterem City wygasa w 2027 roku, ale regularnie pojawiają się informacje dotyczące jego przyszłości. Media łączą go z przenosinami głównie do Realu Madryt. Sky Sports twierdzi, że otoczenie piłkarza chce, aby ten kontynuował karierę właśnie w Madrycie. Ostatnio pojawiły się również doniesienia o jego możliwym transferze do FC Barcelony. Teraz głos w sprawie przyszłości zabrał sam Haaaland. I zrobił to w mocno tajemniczy sposób.

- Jestem tu naprawdę szczęśliwy, zwłaszcza z ludźmi, którymi jestem otoczony. Menedżer, dyrektorzy, zarząd. Powiem to teraz i prawdopodobnie stanie się to nagłówkiem. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość - stwierdził na konferencji prasowej. Następnie został zapytany o nowy kontrakt. - Skupiam się teraz głównie na boisku, jest wiele meczów, dwa dni temu były derby, teraz Liga Mistrzów, w niedzielę jest Liverpool, więc myślę, że powinienem się na tym skupić - odpowiedział. Norweg nie pomylił się, w mediach nie brakuje po tej wypowiedzi spekulacji na temat jego przyszłości.

Każdy potencjalny zainteresowany Haalandem musi się liczyć z ogromnym wydatkiem. W kontrakcie zawodnika rzekomo znajduje się klauzula, która umożliwia zagranicznym klubom zakup piłkarza za około 100 milionów euro.

W bieżącym sezonie Haaland również jest w świetnej dyspozycji. Do tej pory rozegrał 31 meczów, w których strzelił 28 goli i zaliczył sześć asyst. Kolejną okazję do gry będzie miał w środę. Tego dnia o 21:00 jego zespół zmierzy się z FC Kopenhagą w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Manchester City po 27 kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 62 punktów.