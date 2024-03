Liverpool zablokował transfer Polaka. To oznacza tylko jedno

Jakub Kiwior, Matty Cash, czy Łukasz Fabiański. O polskich piłkarzach grających na Wyspach Brytyjskich mówi się dużo. Wkrótce do tego grona może dołączyć kolejne nazwisko. Według informacji, do których dotarł portal TVP Sport, Liverpool zablokował wypożyczenie 20-letniego golkipera Fabiana Mrozka. Czy to oznacza, że wrocławianin doczeka się debiutu w drużynie lidera Premier League?

