Ten Polak będzie wkrótce warty 60 mln euro. Legenda nie ma wątpliwości

Reprezentant Polski Jakub Kiwior w ostatnim czasie błyszczy w barwach londyńskiego Arsenalu. 24-letni obrońca w ostatnim czasie jest podstawowym lewym obrońcą "Kanonierów". Wyróżnia się przy tym pod obiema bramkami - w ostatnich czterech meczach Premier League strzelił gola i zaliczył dwie asysty. Jeszcze lepiej spisuje się jego drużyna, która wygrała sześć ostatnich spotkań ligowych, strzelając w nich aż 25 bramek. Dzięki temu zespół Mikela Artety dalej liczy się na poważnie w walce o mistrzostwo Anglii.

Legenda Arsenalu o Jakubie Kiwiorze: Może być wart kilka razy więcej

W rozmowie z portalem WP SportoweFakty Jakuba Kiwiora chwali Jens Lehmann, były znakomity bramkarz Arsenalu i reprezentacji Niemiec.

- Kiwior jest młody, utalentowany, szybki, ma duży potencjał. Jeszcze się może bardzo rozwinąć. W jakimś sensie uczy się przy Salibie, choć przecież Saliba też jest młody. Na pewno widać progres u Kiwiora. Oby tak dalej - twierdzi Lehmann, który uważa, że reprezentant Polski za niedługo może być wart znacznie więcej niż 20 milionów euro, które zapłacił za niego Arsenal włoskiej Spezii.

- Arsenal od pewnego czasu działa profesjonalnie również na polu skautingu. Ma pod obserwacją utalentowanych graczy i jeśli jest przekonany, to po nich idzie. I tak było w przypadku Kiwiora. W pewnym momencie Polak już na pewno był obserwowany przez inne duże kluby, ale to Arsenal w dobrym momencie wkroczył do akcji. Owszem, zapłacił spore pieniądze, ale tak się płaci w Premier League. Poza tym, jak powiedziałem, Kiwior jest młody, może się rozwinąć i podwoić, a nawet potroić swoją wartość - zaznacza 54-latek.

- Anglia i Arsenal to świetne miejsce dla piłkarza. Choć z punktu widzenia samej walki o mistrzostwo wiek defensywy wcale nie musi być atutem. A wręcz przeciwnie - dodaje Niemiec, który jest zdania, że w decydujących meczach Premier League defensywie Arsenalu może zabraknąć doświadczenia.

Choć Lehmann kibicuje w walce o mistrzostwo Anglii Arsenalowi, faworyta do tytułu widzi w innym zespole. - Manchester City ma najbardziej spójną, kompletną pod każdym względem ekipę. Choć jeszcze raz, jeśli Arsenalowi udałaby się ta sztuka, to byłbym bardzo szczęśliwy. Bo to wielki klub, a wielki klub powinien zdobywać mistrzostwa. 20 lat bez tytułu to długo - mówi 61-krotny reprezentant Niemiec.

Jens Lehmann w trakcie swojego pobytu w Arsenalu miał okazję rywalizować z polskimi bramkarzami - Wojciechem Szczęsnym i Łukaszem Fabiańskim.

- Nie tylko charakterologicznie, ale i bramkarsko mieli nieco inne zalety. Łukasz to zawodnik fenomenalny pod względem technicznym. Tak, technicznie był nienaganny. Wojciech z kolei cechował się większą arogancją. Choć w tym przypadku arogancję proszę traktować jako komplement, coś, co bramkarzowi czasem pomaga. Szczęsny to przede wszystkim świetna gra na linii, znakomicie reagujący na strzały - tłumaczy Lehmann.

Niemiec nie jest jednak w stanie stwierdzić, który z polskich golkiperów był tym lepszy. - Powiem inaczej: Polska może być dumna, że w tym samym czasie miała w tak wielkim klubie jak Arsenal dwóch bramkarzy - kończy były znakomity bramkarz.