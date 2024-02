Co za słowa o Kiwiorze! Ważny głos prosto z szatni Arsenalu

Kiedy na początku stycznia Jakub Kiwior fatalnie spisał się w meczu Premier League z Fulham (1:2), a następnie trafił do własnej bramki w pucharowym starciu z Liverpoolem (0:2), wydawało się, że na stałe stracił miejsce w wyjściowej jedenastce Arsenalu. Niespodziewanie pojawił się na murawie w przerwie spotkania z Liverpoolem (3:1), gdy zastąpił kontuzjowanego Ołeksandra Zinczenkę. Od tamtej pory prezentuje się świetnie, co docenił nawet Michał Probierz w środowym programie "Godzina Zero".

Co za słowa o Kiwiorze. Mikel Arteta nie ma wątpliwości

Reprezentant Polski przypieczętował doskonałą formę w sobotnim meczu z Newcastle (4:1), kiedy wykorzystał dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego i głową umieścił piłkę w bramce. Dziennik "The Mirror" określił go "tajną bronią" Mikela Artety. Jakie zdanie o Polaku ma za to sam szkoleniowiec?

- Nie bez powodu podjęliśmy decyzję o sprowadzeniu go w tak młodym wieku. Wierzymy, że każdy zawodnik potrzebuje czasu, aby dojrzeć do roli, którą powinien pełnić. I tak też było w tym przypadku. Nie mogę zaprzeczyć, że utrudnialiśmy mu to, ponieważ nie dość, że nie dostawał zbyt wiele minut, to grał na nieswojej pozycji. To tak, jakby postawiać Williama Salibę na boku obrony i powiedzieć: no cóż, zobaczymy, co się wydarzy" - wyjaśnił w rozmowie z "The Athletic".

- Myślę, że naprawdę dobrze się zaadaptował. Gra coraz lepiej i widać, że dzięki temu zyskuje pewność siebie. Poprawił się również fizycznie, a ponadto zrozumiał rolę w zespole. To wszystko powoduje, że spisuje się naprawdę dobrze - kontynuował.

Teoretycznie Kiwior jest środkowym obrońcą, choć za czasów gry w Spezii występował również w środku pola. Arteta przeważnie wystawia go jednak na lewej stronie defensywy. I choć pierwotnie nie prezentował się zbyt dobrze, to nauczył się swoich zadań na boisku. - Właśnie o to chodzi. Nie można wymagać od piłkarzy, aby wykonywali naturalnie rzeczy, do których nie są przeznaczeni. Musimy cały czas się rozwijać, aby mieć pewność, że zawodnicy grają, wykorzystując swoje mocne strony - podsumował.

Najbliższe spotkanie Arsenalu odbędzie się w poniedziałek 4 marca, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Sheffield United. Mimo dobrych występów nasz zawodnik może mieć niebawem duży problem, ponieważ do treningów wrócił już jeden z kontuzjowanych ostatnio obrońców.