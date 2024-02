Afera na cały kraj. Angielski gigant w centrum konfliktu

Od 7 października 2021 roku nowym właścicielem Newcastle United jest saudyjski Public Investment Fund, zarządzany przez Mohammada bin Salmana, który rządzi autorytarnym reżimem w ojczyźnie. Wartość netto tej firmy, zgodnie z medialnymi doniesieniami, to 320 mld funtów. Przy procesie finalizacji przejęcia klubu pomagała Amanda Staveley, a więc brytyjska dyrektorka biznesowa, która potem dołączyła do rady dyrektorów Newcastle United. Teraz jednak zmaga się ze sporymi problemami, o czym rozpisują się brytyjskie media sportowe.

Dziennik "The Telegraph" informuje, że Staveley stanie w przyszłym tygodniu przed sądem w związku z rzekomym brakiem zapłaty blisko 37 mln funtów Victorowi Restisowi, który jest znanym greckim magnatem żeglugowym. Staveley uważa, że dług dotyczy inwestycji kapitałowej o wartości 10 mln funtów z 2008 roku, z czego 7 mln już zostało spłaconych do 2016 roku. Dyrektorka będzie starać się o odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości, które pojawiło się ze strony magnata. Już w czerwcu zeszłego roku taki ruch pojawił się ze strony prawników Staveley.

Brytyjskie media zaznaczają, że Restis skorzystał z ustawowego żądania zapłaty, który jest formalnym ultimatum do uregulowania długu w ciągu 21 dni. Jeśli do tego nie dojdzie lub wniosek będzie odrzucony w sądzie, to pojawia się wniosek o wydanie nakazu upadłości. Przy okazji Restis wystosował wniosek o likwidację firmy PCP Capital Partners LLP, w której Staveley jest dyrektorem generalnym. Restis jest inwestorem przy okazji wielu przedsięwzięć, a także ma za sobą pracę w Manchesterze City. W 2018 roku został skazany na 10 lat pozbawienia wolności za składanie fałszywych dokumentów ws. nabycia ziemi.

To nie będzie pierwsza sprawa sądowa z udziałem Staveley w ostatnim czasie. W lutym 2021 roku przegrała bowiem wielomilionową sprawę sądową z bankiem Barclays, w której domagała się 830 mln funtów odszkodowania. Warto dodać, że wtedy sąd uznał, iż Barclays dopuściło się poważnego oszustwa przy sposobie pozyskiwania miliardów do tzw. funduszu awaryjnego. W tej sprawie jednym ze świadków współwłaścicielki Newcastle był właśnie Restis.

Obecnie Newcastle United zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli Premier League z 37 punktami i traci 23 do prowadzącego Liverpoolu. Strata do piątego Tottenhamu, który zajmuje miejsce gwarantujące udział w Lidze Europy, wynosi dziesięć punktów. W ostatnim ligowym meczu Newcastle przegrało 1:4 z Arsenalem, a jedną z bramek zdobył Jakub Kiwior.