Sensacyjny kandydat na trenera Liverpoolu. Prowadzi klub Polaka

- Wraz z końcem sezonu odejdę z klubu. Zdaję sobie sprawę, że w tym momencie wielu ludzi dozna szoku, kiedy usłyszy to pierwszy raz. Czuję, że kończy mi się energia do pracy. Wiedziałem o tym od dłuższego czasu, że będę musiał tę decyzję ogłosić - przekazał Juergen Klopp w specjalnym nagraniu do kibiców Liverpoolu ogłaszając, że odejdzie z klubu z końcem sezonu. Teraz Niemiec zrobi sobie rok przerwy od pracy w roli trenera. Tym samym po dziewięciu latach kończy się pewna era w Liverpoolu. Kto będzie następcą Kloppa?

Trener klubu Polaka w Liverpoolu? Pojawił się na liście kandydatów. Ale nie jest jedyny

Portal "The Athletic" pisze o poszukiwaniach nowego trenera przez władze Liverpoolu. Priorytetowym kandydatem na liście jest Xabi Alonso z Bayeru Leverkusen, natomiast tutaj mocne karty w ręku może mieć Bayern Monachium, który latem będzie poszukiwał następcy Thomasa Tuchela i też wysoko ceni Alonso. Jeszcze inną opcją jest, że Hiszpan popracuje jeszcze w Leverkusen i zaczeka na miejsce w Realu Madryt, gdy wygaśnie kontrakt Carlo Ancelottiego - on jest ważny do czerwca 2026 roku tak jak w przypadku umowy Alonso z Bayerem.

"The Athletic" dodaje, że Liverpool poprosił analityków o przygotowanie listy kandydatów na trenera, opierając się na liczbach. To też pozwoliłoby ocenić, jak ci trenerzy mogliby korzystać z obecnego składu Liverpolu czy jaki mają styl swoich drużyn. Tutaj wysoko na liście jest Ruben Amorim ze Sportingu CP, który pracuje w tym klubie od marca 2020, a w sezonie 20/21 wygrał mistrzostwo Portugalii. Tu jednak problemem może się okazać klauzula wykupu w wysokości dziesięciu mln euro. Wysoko na liście jest też Julian Nagelsmann, ale on poprowadzi reprezentację Niemiec na Euro 2024 i nie jest jeszcze dostępny.

W związku z tym lista kandydatów jest nieco dłuższa. Na niej znajduje się Roberto De Zerbi z Brighton, Eddie Howe z Newcastle United i Franck Haise z Lens. "Są jednak uważani za mniej prawdopodobne opcje, że znajdą się na ostatecznej krótkiej liście Liverpoolu" - czytamy w artykule. Szczególnie ciekawa jest kandydatura Haise'a, który ma umowę z Lens do czerwca 2027 roku i obecnie współpracuje z Przemysławem Frankowskim.

Haise prowadzi Lens od 25 lutego 2020 roku. Od tego czasu poprowadził drużynę w 157 meczach i osiągnął średnią 1,73 pkt na spotkanie. W poprzednim sezonie Lens zostało wicemistrzem Francji i zagrało w fazie grupowej Ligi Mistrzów, gdzie zajęło trzecie miejsce w grupie z Arsenalem, PSV Eindhoven i Sevillą. Ostatecznie Francuzi są już poza europejskimi pucharami, bo w 1/16 finału Ligi Europy w dwumeczu lepszy okazał się Freiburg.