Media: Mohamed Salah wybrał nowy klub. Ale to byłby hit transferowy!

Mohamed Salah w 2017 roku zamienił AS Romę na Liverpool i z miejsca stał się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Od tamtej pory Egipcjanin rozegrał dla angielskiego klubu 333 meczów, zdobył 205 goli i zaliczył 89 asyst, a do tego wygrał Ligę Mistrzów i Premier League. Z pewnością fani Liverpoolu liczą, że pozostanie w klubie na kolejne lata, ale może czekać ich wielkie rozczarowanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentant Polski zmienił klub i ma problem

Mohamed Salah odejdzie z Liverpoolu? Były reprezentant Egiptu jest pewny

Jeszcze w lecie 2023 roku media informowały o zainteresowaniu Salahem ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej. Wówczas Al-Ittihad miało zaoferować za Egipcjanina 215 milionów euro, ale ani sam zawodnik, ani Liverpool nie byli skłonni nawet rozpocząć negocjacji. Później plotki o odejściu 31-latka ucichły.

Pojawiły się znowu we wtorek 27 lutego za sprawą Mido - dawnego reprezentanta Egiptu. Były gracz m.in. Tottenhamu, AS Romy, czy Ajaksu Amsterdam przekazał w serwisie X (dawniej Twitter) niespodziewane wieści. "Mohamed Salah w Saudi Pro League w kolejnym sezonie. Kontrakt został podpisany" - przekazał były piłkarz, ale nie podał klubu, do którego miałby dołączyć kapitan reprezentacji Egiptu.

Kontrakt Salaha z Liverpoolem obowiązuje do czerwca 2025 roku, więc zawodnik nie mógł jawnie negocjować umowy z nowym klubem. Najpierw zgodę na takie rozwiązanie musieliby wyrazić Anglicy, więc doniesienia Mido można poddać pod wątpliwość.

Zwłaszcza że angielskie źródła informują, że Egipcjanin nigdzie się nie wybiera. Melissa Reddy ze Sky Sports twierdzi, że sam zawodnik "chce nadal rywalizować na najwyższym poziomie", pomimo że "Arabia Saudyjska znów będzie próbowała go wyciągnąć". Ewentualnego transferu nie można jednak wykluczyć.

Mohamed Salah w tym sezonie po raz kolejny pokazuje, że jest jednym z najlepszych zawodników w historii całej Premier League. We wszystkich rozgrywkach wystąpił w 28 meczach, zdobył 19 goli i zaliczył 10 asyst. Obecnie jego Liverpool zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Premier League i ma punkt przewagi nad Manchesterem City.