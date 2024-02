Transfer, który się odbił Chelsea czkawką. Każdy gol za 30 mln euro

Christopher Nkunku w barwach RB Lipska zachwycał cały piłkarski świat. W 172 meczach zdobył 70 goli i zaliczył 56 asyst, co przełożyło się na zainteresowanie najlepszych klubów. Finalnie wyścig o Francuza wygrała Chelsea, która zapłaciła Lipskowi 60 milionów euro i zezwoliła jeszcze na półroczne wypożyczenie do Niemiec. Nadzieje w związku z przyjściem 26-latka były wielkie, ale szybko realia okazały się brutalne.

Flop transferowy Chelsea. Po 30 milionów euro za gola i ciągłe kontuzje gwiazdy

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu Nkunku doznał kontuzji kolana podczas obozu. Trener Mauricio Pochettino nie mógł liczyć na nową gwiazdę w pierwszych 17. kolejkach Premier League. Zawodnik wrócił do gry 24 grudnia i od razu zdobył bramkę przeciwko Wolverhampton (1:2), dając nadzieję, że wreszcie pomoże drużynie.

I faktycznie trochę pomógł - łącznie uzbierał siedem meczów w Premier League z dwoma golami, jedno spotkanie w FA Cup i dwa w Carabao Cup. W międzyczasie zmagał się jeszcze z drobnym urazem biodra, ale opuścił wtedy "tylko" pięć meczów. Ostatni raz Nkunku pojawił się na murawie w przegranym finale pucharu z Liverpoolem (0:1) w niedzielę 25 lutego.

Okazuje się, że w kolejnych spotkaniach znów nie zagra. - Wczoraj dowiedzieliśmy się, ze Nkunku doznał kontuzji. Nawet nie wiemy kiedy. Na ten moment nie będzie go z nami trzy-cztery tygodnie. Mam szczerą nadzieję, że nie więcej. Dla niego to trudne, bo przed sezonem był fantastyczny, po prostu "latał". Teraz musimy go zobaczyć i ocenić - przyznał na ostatniej konferencji prasowej szkoleniowiec Chelsea.

Nkunku wróci do gry najwcześniej pod koniec marca. Chelsea wydała na niego 60 milionów euro i gdyby przełożyć tę kwotę na liczby na boisku, to sprawy wyglądają wręcz fatalnie. Londyńczycy wydali po sześć milionów euro za każdy dotychczasowy występ Francuza lub po 30 milionów za każdego gola w ich barwach.

Chelsea zajmuje dopiero 11. miejsce w tabeli Premier League i ma na koncie 35 punktów po 25 meczach. Kolejne spotkanie zespół Mauricio Pochettino rozegra już w środę 28 lutego o 20:30 w ramach 1/8 finału FA Cup. Ich rywalami będą zawodnicy Leeds United.