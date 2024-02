To byłby potężny cios. Saudyjczycy szykują atak na gwiazdę Man City

Kevin De Bruyne nie rozpoczął udanie tego sezonu. Belg musiał zejść po 23 minutach meczu Manchesteru City z Burnley (3:0) w pierwszej kolejce Premier League, a w jego miejsce wszedł Mateo Kovacić. De Bruyne wówczas doznał urazu ścięgna podkolanowego i musiał przejść operację. Ostatecznie wrócił do gry 7 stycznia br. w meczu z Huddersfield Town (5:0) w trzeciej rundzie FA Cup. Do tej pory zagrał łącznie dziesięć meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował osiem asyst. Jaka może być przyszłość gwiazdy Manchesteru City?

REKLAMA

Zobacz wideo Majdan: Ten film bardzo mocno gra na emocjach

To ma być główny cel Arabii Saudyjskiej. Manchester City może stracić gwiazdę

Dziennik "The Times" informuje, że latem br. z Manchesteru City może odejść Kevin De Bruyne. Mistrzowie Anglii są przygotowani na to, że właśnie wtedy spłynie wielomilionowa oferta z Arabii Saudyjskiej. Belg właśnie znalazł się na szczycie listy życzeń Saudyjczyków, natomiast City, zgodnie z treścią artykułu, nie ma zamiaru go sprzedawać. Public Investment Fund, a więc właściciel czterech klubów w lidze saudyjskiej - Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Ittihad i Al-Hilal - chętnie umieściłby De Bruyne w jednym z tych zespołów.

Warto dodać, że to nie pierwszy przypadek, gdy De Bruyne jest łączony z Arabią Saudyjską. Podobnie było latem zeszłego roku, ale wtedy ani Belg, ani Manchester City, nie brali pod uwagę transferu. Teraz może być jednak inaczej. Gdy Riyad Mahrez zamieniał Man City na Al-Ahli, to De Bruyne zdradził w jednym z wywiadów, że w podobnej sytuacji do Algierczyka zrobiłby to samo. - To ma sens, jeżeli ludzie dostają oferty, którym nie można odmówić. Nie można ich odrzucić, szczególnie pod koniec kariery. Jeśli możesz zarobić pięć-sześć razy więcej niż teraz, to jest oferta nie do odrzucenia - komentował Belg.

De Bruyne jest piłkarzem Manchesteru City od sierpnia 2015 roku, gdy odszedł za 76 mln euro z Wolfsburga. W tym czasie zagrał ponad 360 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 98 goli i zanotował 161 asyst. Kontrakt Belga z Manchesterem City wygasa w czerwcu przyszłego roku. Kto mógłby zastąpić De Bruyne w przypadku odejścia? Brytyjskie media podają, że wtedy prawdopodobnym następcą byłby Lucas Paqueta z West Hamu United.

To nie będzie jedyny wielki cel Arabii Saudyjskiej latem 2024 roku. "The Times" dodaje, że celem pozostaje także Mohamed Salah z Liverpoolu.

Manchester City jest wiceliderem Premier League z 56 punktami i traci cztery do prowadzącego Liverpoolu. Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę jest o krok bliżej awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po wygranej 3:1 nad FC Kopenhagą. Man City może też wygrać FA Cup, bo jest wciąż w grze, gdzie w piątej rundzie zagra przeciwko Luton Town.