Pół składu na wylocie z Manchesteru United. Udziałowiec nie ma litości

Ponad miliard euro wydał na zawodników Manchester United w ostatnich dziesięciu latach. Nie przyniosło to jednak pożądanego wyniku sportowego i wszystko wskazuje na to, że latem na Old Trafford dojdzie do porządnego wietrzenia szatni. ESPN informuje, że z klubem może pożegnać się nawet 11 zawodników. Wszystko po to, żeby zrobić miejsce na nowych piłkarzy, którzy mogliby dołączyć do "Czerwonych Diabłów".

3 Fot. REUTERS/Hannah Mckay Otwórz galerię Na Gazeta.pl