Piekło gwiazdy Liverpoolu. Od ponad roku prześladuje go kobieta. "Terror"

To jest ostatni sezon Liverpoolu, w którym trenerem tego zespołu będzie Juergen Klopp. Niemiec ogłosił swoją decyzję o odejściu pod koniec stycznia. - Zaczęło mi brakować paliwa, czasami brakuje mi energii - przekazał szkoleniowiec w nagraniu skierowanym do kibiców Liverpoolu. Zespół z Anfield Road może zakończyć sezon z nawet czteroma trofeami. W najbliższą niedzielę Liverpool zagra z Chelsea w finale Pucharu Ligi Angielskiej.

Poza tym Liverpool pozostaje w grze w Lidze Europy (rywalem w 1/8 finału będzie Sparta Praga) i FA Cup (tam w piątej rundzie czeka Southampton), a w Premier League Liverpool jest liderem z 60 punktami i ma cztery punkty więcej od drugiego Manchesteru City. Jedna z gwiazd Liverpoolu zmaga się ze sporym problemem w życiu prywatnym.

Kobieta nęka gwiazdę Liverpoolu. Wysyła obsceniczne wiadomości. "Ponad rok piekła"

Brytyjskie media informują, że od co najmniej roku Trent Alexander-Arnold zmaga się ze stalkerką. Kobieta kilkukrotnie zdołała odwiedzić ośrodek treningowy Liverpoolu, a także dom Anglika i inne miejsca, w których zdarza mu się przebywać. Dodatkowo udało jej się zdobyć numer telefonu do gracza Liverpoolu. Alexander-Arnold miał też otrzymywać obsceniczne listy i materiały. Zgodnie z informacjami "The Sun" nie wiadomo jednak, czy te incydenty były przedmiotem dochodzenia. Reprezentant Anglii miał już wynająć prywatnego detektywa, by rozwiązać sprawę.

"Ta kobieta terroryzuje Trenta i jego rodzinę, dzwoni do niego nieustannie i wysyła obsceniczne rzeczy do jego domu. Trent robi wszystko, co w jego mocy, by upewnić się, że to nie wpłynie na jego występy na boisku. To był naprawdę niepokojący czas, ponad rok piekła dla niego" - przekazała osoba z otoczenia piłkarza Liverpoolu, cytowana przez dziennik "The Sun". "To jest prześladowczyni oszalała na punkcie seksu" - czytamy w artykule.

O całej sprawie wie już zarząd Liverpoolu, który zapewnił piłkarzowi i jego rodzinie pełne wsparcie. "The Sun" dodaje, że Alexander-Arnold zmienił numer telefonu, zainstalował monitoring i alarmy, a jego poczta została sprawdzona po otrzymaniu obscenicznych wiadomości. Część z nich miała trafić także do rodziny piłkarza.

Alexander-Arnold jest wychowankiem Liverpoolu, do którego trafił w 2004 roku. W barwach pierwszego zespołu zadebiutował 14 grudnia 2016 roku w meczu z Middlesbrough (3:0), gdy miał 18 lat, dwa miesiące i siedem dni. Od tego momentu zagrał ponad 300 meczów dla Liverpoolu, w których strzelił 18 goli i zanotował 82 asysty. Jego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku. Alexander-Arnold wygrał z Liverpoolem m.in. Ligę Mistrzów, mistrzostwo Anglii czy Superpuchar UEFA.

Obecnie Alexander-Arnold jest poza grą z powodu urazu kolana, przez który musiał zejść z boiska w przerwie meczu z Burnley (3:1). Prawdopodobnie Anglik wróci do gry pod koniec marca. Łącznie w tym sezonie opuścił już 20 spotkań.