Tuchel nie będzie długo na bezrobociu. To jego priorytet na lato

Thomas Tuchel nie będzie trenerem Bayernu Monachium w przyszłym sezonie. Taka decyzja zapadła po porażce 2:3 z Vfl Bochum, przez którą zespół z Bawarii traci już osiem punktów do prowadzącego Bayeru Leverkusen. To oznacza, że Tuchel nie wypełni kontraktu, podpisanego do czerwca przyszłego roku. - W dobrej i otwartej dyskusji doszliśmy do decyzji o zakończeniu współpracy za obopólną zgodą. Do tego czasu każda osoba w klubie jest wezwana do odpowiedzialności - przekazał Jan-Christian Dressen, dyrektor generalny Bayernu. Długo przerwa Tuchela od pracy nie potrwa.

To jest priorytet Tuchela. Szybko wróci do pracy po Bayernie

Christian Falk z dziennika "Sport Bild" oraz Matt Law z "The Telegraph" zgodnie informują, że celem i priorytetem Tuchela jest powrót do pracy w Anglii, a najlepiej w Premier League. Zdaniem Falka Tuchel chce objąć Manchester United po Eriku ten Hagu. "To klub, którym zawsze się interesował. Po rozstaniu z Bayernem, który nastąpi latem, jest gotów podjąć się nowego wyzwania" - pisze Falk na portalu X. Nowym współwłaścicielem Manchesteru United właśnie został Sir Jim Ratcliffe, który nabył blisko 30 proc. akcji klubu za blisko 1,3 mld dolarów.

Zdaniem Lawa, porażka Tuchela w Bayernie nie wpłynie negatywnie na jego notowania i reputację w Anglii. Niemiec wie, że Liverpool będzie szukał też nowego szkoleniowca i jest otwarty na taką opcję. Poza tym miał też wyrazić zainteresowanie objęciem reprezentacji Anglii, jeśli tamtejsza federacja zdecyduje się na zakończenie współpracy z Garethem Southgate'em. Warto dodać, że umowa tego trenera z FA wygasa z końcem grudnia tego roku. "Tuchel postawi czołowe kluby w kraju w stan gotowości" - czytamy w artykule "The Telegraph".

Tuchel pracował w Anglii w latach 2021-2022, kiedy to był szkoleniowcem Chelsea. Niemiec poprowadził drużynę ze Stamford Bridge w stu meczach, w których osiągnął średnią 2,08 pkt na spotkanie. Dodatkowo wygrał Ligę Mistrzów z Chelsea w sezonie 20/21, a sezon później sięgnął po Klubowe Mistrzostwo Świata i Superpuchar UEFA.

Spośród wymienionych angielskich drużyn najwyżej w tabeli Premier League znajduje się Liverpool, który jest liderem z 57 punktami. Manchester United zajmuje szóste miejsce z 44 punktami, natomiast Chelsea jest na dziesiątej pozycji z 35 punktami.