Guardiola żałuje tego, co powiedział. "Bardzo mi przykro"

- Kalvin Phillips nie jest kontuzjowany. Z mistrzosGuardiola żałuje tego, co powiedział. "Bardzo mi przykro"tw świata wrócił z nadwagą i nie wiem, jak to jest możliwe. Obecnie nie jest w formie, by trenować i grać mecze. Potrzebujemy go, ale teraz nie jest w stanie nam pomóc - mówił Pep Guardiola pod koniec grudnia 2022 r.

To było chwilę po zakończeniu mistrzostw świata w Katarze, gdzie Phillips z powodu kontuzji barku rozegrał tylko 40 minut w dwóch meczach z Walią (3:0) oraz Senegalem (3:0). Guardiola, który wraz z Manchesterem City szykował się do powrotu Premier League, nie miał skrupułów przed publicznym skrytykowaniem swojego zawodnika.

Ten udzielił niedawno wywiadu, w którym przyznał, że powyższa wypowiedź Katalończyka była dla niego ciosem. - Uderzył w moją pewność siebie. Miał rację, nie byłem w najwyższej formie, ale mógł mi to powiedzieć w inny sposób. To było nieporozumienie, ale myślę, że był długo sfrustrowany tym, że miałem 1,5 kg za dużo - mówił pomocnik.

Guardiola przeprosił swojego zawodnika

Na poniedziałkowej konferencji prasowej przed meczem z Brentford Guardiola został spytany o słowa Phillipsa. Katalończyk przyznał, że ponad rok temu popełnił błąd. - Raz na osiem lat mogę żałować swoich słów. To i tak nieźle. Ale miał rację. Przepraszam go, bardzo mi przykro - powiedział Guardiola.

- Zanim wypowiedziałem tamte słowa, rozmawiałem z nim. Nigdy, ale to nigdy nie wychodzę do dziennikarzy i nie mówię czegoś o zespole czy zawodniku, zanim nie powiem im tego w cztery oczy - dodał kataloński szkoleniowiec.

W zimowym okienku transferowym Phillips został wypożyczony z Manchesteru City do West Hamu United. Anglik w Londynie będzie chciał odbudować swoją karierę po katastrofalnym czasie na Etihad Stadium, gdzie przez półtora roku tylko dwa razy znalazł się w podstawowym składzie na mecz Premier League.

A warto przypomnieć, że latem 2022 r. mistrzowie Anglii, sprowadzając Phillipsa z Leeds United, zapłacili za niego aż 42 mln funtów. 31-krotny reprezentant Anglii nie odnalazł się jednak w nowym otoczeniu. W Manchesterze City Phillips rozegrał w sumie 31 meczów, zdobywając jedną bramkę. Defensywny pomocnik spędził na boisku średnio niespełna 30 minut.